Illuvium Kurs Prognose - Krypto News für heute - Was ist zu erwarten?

Angesichts der jüngsten Rallye an den Kryptomärkten stellt sich schnell die Frage nach einer aktuellen Illuvium Kurs Prognose für heute. Schließlich befinden sich die Aktienmärkte mit ihrem derzeit starken Einfluss auf die Kryptowährungen zwischen dem mehrfach getesteten vertikalen Widerstand sowie wichtigen gleitenden Durchschnitten. Aufgrund der Bedeutung der aktuellen Niveaus könnten dabei sowohl massive Kursanstiege als auch Abverkäufe die Folge sein. Welches der beiden Szenarios am wahrscheinlichsten ist und wie stark es sich auf die Illuvium Kurs Prognose aktuell auswirken kann, soll der folgende Artikel näherbringen.

Was ist Illuvium (ILV)

Illuvium wurde bereits im Jahr 2017 gestartet und wird als das erste AAA-Spiel auf der Ethereum-Blockchain bezeichnet. Dabei wird es von einem Team aus mehr als 150 Angestellten vorangetrieben. Mittlerweile hat Illuvium eine Entwicklungszeit von 6 Jahren hinter sich, womit die durchschnittliche Entwicklungsdauer von 3 bis 5 Jahren schon überschritten wurde. Allerdings sind auch schon die ersten Resultate ersichtlich und die ersten Versionen der unterschiedlichen ineinandergreifenden P2E-Games sind bereits spielbar. Ein besonderer Vorteil liegt in der kostenlosen F2P-Version, sodass eine niedrige Einstiegsschwelle für neue Nutzer von außerhalb der Kryptocommunity geboten wird. Allerdings können dann keine Belohnungen verdient werden.

Die Vision des Projekts besteht in der Bereitstellung von hochwertigen Web3-Games mit fesselndem Unterhaltungswert anstelle von P2E-Games, die sich wie monotone Nebenjobs anfühlen und nur auf schnelle Gewinne aus sind. Stattdessen soll ein nachhaltiges Geschäftsmodell mit dem Nutzer im Fokus aufgebaut werden. Dabei soll die DAO von Illuvium dafür sorgen, dass die negative Wahrnehmung von Unternehmen wie Rockstar Games, Valve, Microsoft und Mojang Studios in Bezug auf NFTs geändert wird.

Wie sich Illuvium in letzter Zeit entwickelt hat – Von Illuvium Arena und Overworld zu Zero

Zuerst wurden die Spiele Arena und Overworld von Illuvium veröffentlicht. Nun ist am 6. Januar die Alpha von Illuvium: Zero gestartet, welches ein Städtebau-Strategiespiel ist und den Nutzern den Aufbau und die Verwaltung ihrer eigenen Kolonie ermöglicht. Entwickelt wurde Illuvium Zero mit der Unreal Engine 5 und der Blockchain von ImmutableX.

In dem Spiel können die Nutzer mit ihren NFTs Einnahmen erzielen, wie durch das Mining und den Verkauf von Treibstoff auf dem Marktplatz. Dieser wird wiederum zur Reparatur von Splittern, das Reisen in andere Welten sowie zur Herstellung von Waffen und Rüstungen benötigt.

Zudem können die Landeinheiten auch nach Illuvials gescannt werden, um Biodaten zu generieren. Diese können dann wiederum weiter untersucht werden, um NFT-Blaupausen zu erhalten, welche wiederum für die Herstellung neuer Skins oder den Handel genutzt werden können.

Bisher kann Illuvium Zero von 6.929 Haltern der 20.000 NFT-Landeinheiten genutzt werden. Bei Interesse können diese über die DEX von Illuvium mit dem Namen Illuvidex oder beim nächsten Landverkauf erworben werden. Der niedrigste Preis liegt derzeit bei 0,40 ETH, was aktuell umgerechnet 564,79 € entspricht. Allerdings soll es der gesamten Öffentlichkeit bis zum Jahr 2023 zugänglich gemacht werden.

Zudem ist es das Spiel neben dem Computer auch mit Mobilgeräten nutzbar ist. Die Private Alpha unterteilt sich in die Saison 0, welche 6 bis 8 Wochen dauert und die Saison 1, die bis zur Open Beta läuft. Allerdings werden die Daten nach jeder Saison zurückgesetzt.

Illuvium Analyse für Kurs Prognose aktuell

Momentan befinden sich die Finanzmärkte noch in einem Bärenmarkt mit weiterem Abwärtspotenzial. Zwar fand jüngst eine starke Korrektur statt, jedoch handelt es sich dabei wahrscheinlich lediglich um eine Bärenmarktrallye. Dennoch hoffen einige Anleger auf ein Softlanding der FED aufgrund des Rückgangs der Inflationsrate durch die vorherigen Liquiditätsentzüge. Jedoch haben sich die Financial Conditions durch den Anstieg der Aktienmärkte gelockert, sodass die Bemühungen der FED in dieser Hinsicht nivelliert wurden. Somit dürfte also eher ein hawkishe Haltung der Notenbank erwartet werden.

Jedoch konnte aufgrund der sehr restriktiven Haltung der EZB und der Übergewichtung des Euro im US-Dollar-Index die momentane Dollarschwäche noch etwas anhalten und dem Euro Aufwind geben. Sollten die Aktienmärkte hingegen in Panik geraten, so gilt der USD trotz seiner zweifelhaften Stellung als ein Safe Haven. Durch einen stärkeren Euro könnten wiederum die Aktienmärkte noch etwas weiterlaufen. Allerdings ist der Dollar gerade an einem wichtigen Widerstand, an welchem auch eine Gegenbewegung möglich ist, welche sich wiederum in fallenden Aktien und Kryptowährungen äußern würde.

Zudem erwarten einige durch die Liquiditätsentzüge und die Inflation eine Gewinnrezession in der gerade gestarteten Berichtssaison. Dies könnte wiederum kurzfristig zu Korrekturen an den Finanzmärkten führen. Über dies signalisieren auch viele andere Indikatoren wie die Yield Curve Inversion noch kein Ende des Bärenmarktes.

Illuvium kann hingegen durch stetige Ergänzungen nach seiner langen Entwicklungszeit endlich ansehnliche Ergebnisse aufweisen und gleich mehrere Games innerhalb kurzer Zeit veröffentlichen. Zwar befinden sich diese noch in der Testphase, jedoch dürften sie bald öffentlich zugänglich sein. Dies dürfte dann wiederum die Nachfrage und infolgedessen den Kurs von Illuvium steigern.

Illuvium Kurs Prognose

Der Kurs von Illuvium hat seit dem mehrfach getesteten Boden im Bereich von 38,29 US-Dollar beginnend vom 6. Januar zusammen mit den Krypto- und Aktienmärkten eine Rallye hingelegt. Dabei stimmt dieser Zeitrahmen auch perfekt mit dem Release von Illuvium: Zero überein. In diesem Zusammenhang ist der Kurs von 37,76 US-Dollar auf bis zu 66,24 US-Dollar um über 75 % angestiegen.

Mit einer nachhaltigen Rallye ist jedoch aufgrund des Bärenmarktes nicht zu rechnen. Stattdessen ist eher mit weiteren Abverkäufen bis in den Bereich von 38,29 US-Dollar zu rechnen. Auf der Unterseite befinden sich dabei die wichtigen Widerstände bei 58,06, im Bereich von 54,33 bis 54,92 und bei 48,35 US-Dollar. Sollte sich stattdessen ein Aufwärtstrend entwickeln, so sind die nächsten Widerstände bei 60,11, 65,49 und 67,93 US-Dollar. Insbesondere ein nachhaltiges Überschreiten von 65,49 US-Dollar sollte dabei für stärkere Anstiege sorgen.

Die Investoren von Coinmarketcap rechnen bis Ende Januar mit einer Korrektur auf 46,13 US-Dollar und einer Erholung für den Februar auf 59,52 US-Dollar.

Potenzial von Kryptogames wie Illuvium

Nachdem zuvor noch ein Trend bei den F2P-Games bestand, werden sich in Zukunft die P2E-Features (Play-to-Earn) immer stärkere über den Gamingmarkt ausbreiten. Dabei verbinden die Kryptogames den attraktiven Wachstumsmarkt des Gamings mit Elementen des chancenreichen Glücksspielmarktes.

Allein das Gaming kam im Jahr 2021 auf 198,40 Mrd. US-Dollar und soll bis zum Jahr 2027 auf 339,95 Mrd. US-Dollar ansteigen. In diesem Zusammenhang erzielt es ein jährliches Wachstum von 8,94 % zwischen den Jahren 2022 bis 2027.

Ein wesentlich größeres Potenzial steckt hingegen in der Nische der Play-to-Earn-Games. Ihre Marktgröße beträgt aktuell 3 Mrd. US-Dollar und soll bis zum Jahr 2025 sogar auf 39,5 Mrd. US-Dollar ansteigen. Bereits jetzt gibt es nach Angaben von DappRadar schon 398 aktive Blockchainspiele, was 92 % über dem Vorjahr liegt.

Eine wesentlich attraktivere Investmentidee könnte Meta Masters Guild sein. Denn es hat sich auf die Browser- und Mobilegames spezialisiert und könnte somit von einer besonders chancenreichen und wachstumsstarken Nische profitieren. Denn im Gegensatz zu anderen Games, ist bei den Mobilegames ein Wachstum von 7,3 % zu verzeichnen und sie sollen laut Statista bis zum Jahr 2025 auf eine Penetrationsrate von 28,5 % kommen. Als Spielplattform kann zudem wesentlich schneller und günstiger eine größere Anzahl von Games durch das Team sowie andere Gamestudios veröffentlicht werden. Somit handelt es sich um ein diversifizierteres Investment. Durch die größere Anzahl an Games können auch leichter eine stärkere Nachfrage und infolgedessen höhere Preise erzielt werden als bei Coins von Einzelspielen.

