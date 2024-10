Interview

Wie funktioniert das neue Top 10 Crypto ETP? Cornelius Balzer beantwortet wichtige Fragen rund um das neue Krypto-Finanzprodukt von finanzen.net. (Anzeige)

Kryptowährungen sind längst kein Nischenthema mehr - mittlerweile investieren nicht nur Privatanleger, sondern auch Family Offices und global agierende Investmentbanken wie Goldman Sachs in Krypto.

Mit dem neuen CoinShares finanzen.net Top 10 Crypto ETP bietet finanzen.net gemeinsam mit CoinShares jetzt eine völlig neue Möglichkeit zur Investition in den Kryptomarkt.

Aber wie genau funktioniert der Top 10 Crypto ETP?

Im Interview verrät Cornelius, wie das neuartige Anlageprodukt entstanden ist und was es so einzigartig macht. Cornelius Balzer ist Head of Business Expansion bei finanzen.net.

Redaktion: Cornelius, welche gemeinsame Vision steht hinter der Kooperation mit CoinShares und welche Kompetenzen haben beide Seiten in die Partnerschaft eingebracht?

Cornelius: CoinShares ist in Europa ein Vorreiter bei Coins und digitalen Vermögenswerten, mit einer langen Erfolgsbilanz in der sicheren Verwaltung von Krypto-Produkten. Finanzen.net wiederum hat jahrelange Erfahrung im Finanzmarkt und versteht die Bedürfnisse der Anleger ganz genau. Gemeinsam wollten wir einen günstigen und einfachen Zugang zu Kryptowährungen schaffen. Unsere Vision war es, den Kryptomarkt für Anleger durch ein reguliertes und gleichzeitig einfach zu nutzendes Produkt zugänglicher und vor allem sicherer zu machen. Kurz gesagt: Eine innovative All-in-One-Lösung, mit der Anleger stressfrei in Krypto investieren können.

"Was macht den Top 10 Crypto einzigartig?"

Redaktion: Was macht das CoinShares finanzen.net Top 10 Crypto ETP so besonders im Vergleich zu anderen Produkten auf dem Markt?

Cornelius: Unser ETP hebt sich durch die breite Streuung ab. Während viele andere Produkte sich auf einzelne Coins konzentrieren, investiert man bei uns automatisch in die zehn größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung. Wir verbinden also Diversifikation mit einer umfassenden Partizipation an der Entwicklung der relevantesten Kryptowährungen. Was uns besonders wichtig ist: Das ETP ist zu 100 % physisch besichert - hinter jedem Wertpapier stehen also echte Kryptowährungen, die sicher verwahrt werden. Zusätzlich - und das ist wirklich ein Novum im Markt - profitieren Anleger von Staking-Rewards, die das Renditepotenzial noch weiter erhöhen.

Redaktion: Was genau sind "Staking Rewards"?

Cornelius: Jede Kryptowährung läuft auf einer eigenen Blockchain, also einem dezentralen System von Computern, das Transaktionen verarbeitet und sicherstellt, dass alles korrekt abläuft. Durch das Staking helfen Anleger dabei, dieses Netzwerk am Laufen zu halten, indem sie ihre Coins als Sicherheit hinterlegen. Dafür bekommen sie dann Staking Rewards als Belohnung. Man könnte es mit Zinsen auf ein Sparkonto vergleichen: Du legst deine Coins an, um das Netzwerk stabil und sicher zu halten, und bekommst dafür regelmäßig eine Rendite, ähnlich wie Dividenden bei Aktien.

Redaktion: Wer entscheidet, welche 10 Coins im Investment enthalten sind? Und wie werden diese gewichtet?

Cornelius: Der Fonds bzw. das ETP basiert auf dem finanzen.net Top 10 Crypto Index. Dieser bildet die Entwicklung der zehn größten Kryptowährungen ab. Der Index wird vierteljährlich angepasst. Damit stellen wir sicher, dass immer die 10 relevantesten digitalen Vermögenswerte enthalten sind. Als Anleger muss ich mir also keine Gedanken über die Auswahl einzelner Coins oder über das Timing machen - das passiert alles automatisch. Momentan enthält der Fonds unter anderem Bitcoin, Ethereum, Solana sowie - in kleinerem Umfang - Coins wie Tron, Cardano und Avalanche.

[Anmerkung von finanzen.net: Die detaillierte Zusammensetzung und genauen Anteile findest Du hier]

Redaktion: Spannend. Können also grundsätzlich alle Coins Teil des Index und damit des ETPs werden, sobald sie eine gewisse Marktkapitalisierung erreicht haben?

Cornelius: Nein. Das Anlagespektrum ist durch die Zulassungskriterien von Xetra und die Beschränkungen der EU-Benchmark-Verordnung (BMR) limitiert. Diese schließen bestimmte Coins wie Stablecoins, Privacy Coins, Meme Coins und solche von zentralisierten Kryptobörsen aus, wenn sie nicht als dezentral genug gelten.

"Was unterscheidet den Top 10 Crypto von anderen Crypto-Produkten?"

Redaktion: Was sind aus Deiner Sicht die Hauptargumente für Investoren, die in dieses ETP investieren?

Cornelius: Wie erwähnt: Der größte Vorteil liegt in der Diversifikation. Statt in nur eine einzelne Kryptowährung zu investieren, sind Anleger diversifiziert in ein breites Portfolio an Crypto-Coins investiert. Das reduziert das Risiko, das mit der Volatilität einzelner Coins einher geht. Die physische Besicherung sorgt zudem für zusätzliche Sicherheit, die man bei anderen Krypto-Produkten in der Regel nicht findet. Und dann sind da noch die "Staking-Rewards". Ähnlich wie Dividenden bei Aktien bieten sie die Möglichkeit, zusätzliche Renditepunkte zu generieren. Alles in allem bietet das Produkt einen regulierten und transparenten Zugang zum Kryptomarkt, der sowohl für Krypto-Einsteiger als auch für erfahrene Investoren interessant ist.

Redaktion: Kannst Du unseren Lesern kurz den Unterschied zwischen einem ETP und einem ETF erklären?

Cornelius: Na klar. ETP ist die Abkürzung für "Exchange Traded Products". Das sind passive Investmentprodukte, die wie Aktien an der Börse gehandelt werden. ETFs, den Begriff kennen sicherlich die meisten Anleger, sind eine Unterkategorie der ETPs und bilden in der Regel Aktienindizes wie den DAX® ab. Ein Produkt, das reale Kryptowerte abbildet, zählt genau genommen zu den ETCs, einer weiteren "Unterkategorie" von ETPs.

Redaktion: Letzte Frage. Wo können Anleger das ETP handeln - und benötigt man ein Krypto-Wallet?

Cornelius: Nein, eine Wallet ist nicht erforderlich. Das ETP kann ganz einfach - wie bei anderen Fonds - über die Hausbank oder einen Online-Brokern gehandelt werden, also genauso wie bei jedem anderen börsengehandelten Produkt.

Tipp der Redaktion: Bei finanzen.net ZERO können Anleger auch ganz komfortabel einen Sparplan für das CoinShares finnzen.net Top 10 Crypto ETP anlegen und Monat für Monat investieren. Wer noch kein ZERO-Depot hat, der sollte also schleunigst eines anlegen.

» Hier findest Du Infos zum ZERO-Depot von finanzen.net

Übrigens: Melde Dich auch zu unserem kostenlosen Webinar am 24. Oktober an. Dort erläutern Dir die Krypto-Experten von CoinShares, wie der neue Krypto-Index funktioniert und welche Vorteile er im Vergleich zu einem Direktinvestment in einzelne Kryptowährungen bietet.



Gleich hier zum kostenlosen Webinar anmelden!

Das Interview führte unsere finanzen.net Redaktion

Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.