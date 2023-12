Krypto Branche schlägt zurück: So sollen 78 Millionen Dollar die Regulierung von Kryptowährungen stoppen!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Führende Köpfe im Bereich digitaler Vermögenswerte haben 78 Millionen Dollar aufgebracht, um Krypto-freundliche Gesetzgeber zu unterstützen und Führungskräfte zu fördern, die Blockchain-Innovationen in den Vereinigten Staaten befürworten. Fairshakes, ein überparteiliches politisches Aktionskomitee (PAC), und seine Partner kündigten die erste Finanzierungsrunde zur Unterstützung von Kandidaten für den US-Senat und das Repräsentantenhaus an. Ziel ist es, die Regulierung zu vereinheitlichen und das gesamte Umfeld nach langen Phasen der Unsicherheit zu gestalten.

78 Millionen Dollar für Krypto-freundliche und verantwortungsvolle Regulierung in 2024 gesammelt

Ein Pressebericht vom 18. Dezember betont das Engagement des Unternehmens, Entwicklungen und positive Politik in der Industrie voranzutreiben, nachdem es die Gesamtsumme von 78 Millionen Dollar im 4. Quartal 2023 bekannt gegeben hatte. Fairshakes ist darauf ausgerichtet, die transformative Kraft der amerikanischen Krypto-Community zu nutzen und Führungskräfte zu unterstützen, die Innovation fördern und die Komplexität einer verantwortungsvollen Regulierung im digitalen Zeitalter steuern können.

Unterstützung von Krypto-Unternehmen und Führungskräften

Die Gruppe erhält Unterstützung von mehreren Krypto-Firmen und Führungskräften, einschließlich Andreessen Horowitz, Brian Armstrong, Blockchain Capital, Circle Ron Conway, Coinbase, Kraken, Jump Crypto und anderen.

Bekämpfung negativer Wahrnehmungen digitaler Vermögenswerte

Das letzte Jahr war für den Markt digitaler Vermögenswerte turbulent und geprägt von Branchenzusammenbrüchen, Investorenverlusten und sinkenden Vermögenspreisen. Der Zusammenbruch von Terra und das Netzwerk sowie die Implosion von FTX brachten dem Sektor bei einigen Regulierungsbehörden und traditionellen Akteuren ein schlechtes Licht. Insbesondere die Aktivitäten des ehemaligen FTX-CEOs Sam Bankman-Fried im Zusammenhang mit politischen Spenden trugen zu den jüngsten Kritiken bei, die Blockchain-Projekte erfahren haben, behaupten Analysten.

Diese Initiative zeigt das zunehmende Engagement der Krypto-Industrie, aktiv an der Gestaltung ihrer regulatorischen Zukunft mitzuwirken. Durch die finanzielle Unterstützung von politischen Kandidaten, die sich für Krypto-Innovationen und verantwortungsvolle Regulierungen einsetzen, strebt Fairshakes an, ein ausgewogeneres und fortschrittlicheres Umfeld für digitale Vermögenswerte zu schaffen. Dies könnte einen bedeutenden Einfluss auf die zukünftige Entwicklung der Krypto-Branche in den USA und darüber hinaus haben.

Verstärkung der Lobbyarbeit für verantwortungsvolle Krypto-Regulierungen

Digitale Vermögenswertanalysten rufen Führungskräfte dazu auf, ihre Lobbybemühungen zu verstärken, um angemessene Regulierungen zu erreichen, da die gegenwärtige Situation für die allgemeine Marktperspektive nachteilig ist. Globale Regulierungsbehörden haben in verschiedenen Rechtsgebieten Richtlinien veröffentlicht, um Investoren zu schützen, obwohl viele dieser Maßnahmen als marktschädigend und als Engpässe erzeugend beschrieben werden. Die Behörden werden aufgefordert, die Eingaben von Krypto-Executives zu nutzen.

Fairshakes: Pro-Verantwortung statt Anti-Regulierung

Fairshakes betont, dass ihr Ansatz nicht anti-regulatorisch ist, sondern sich für verantwortungsvolle Regulierungen in den Vereinigten Staaten einsetzt. Fairshake und seine Partner bleiben ihrer Mission treu, Führungskräfte zu unterstützen, die die Interessen fortschrittlicher Innovationen vertreten, einschließlich Blockchain-Technologie und der Krypto-Industrie, durch unabhängige Werbeaktionen. Für die volle Entfaltung des Potenzials der Blockchain-Wirtschaft ist ein klares regulatorisches und rechtliches Rahmenwerk erforderlich.

Die unsichere Regulierungslage in den USA hat dazu geführt, dass Firmen einen möglichen Umzug aus dem Land in Betracht ziehen. Führungskräfte kritisieren die gegenwärtige Flut an Klagen durch die Securities and Exchange Commission (SEC) und die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) als schädlich für Investoren auf dem Markt.

CFTC Chairman: Many Crypto Tokens Are Considered Commodities Under Existing Laws



The chairman of the Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Rostin Behnam, has stated that many digital assets are considered commodities under existing law. pic.twitter.com/6nzuTHpgAx — Valdeli Oliveira (@ValdeliOli117) December 17, 2023

Coinbase und die Lobbybemühungen für digitale Vermögenswerte

Unternehmen wie Coinbase betonen, dass sie ihre Fälle energisch bekämpfen und zur Klärung der inländischen Regulierungen beitragen werden. Coinbase kündigte auch internationale Expansionspläne an und wählte Länder mit klaren Branchenrichtlinien aus, wobei Irland als europäischer Regionalhub ausgewählt wurde.

Coinbase ist führend in den Lobbybemühungen für digitale Vermögenswerte und gab in den letzten drei Quartalen dieses Jahres 18,96 Millionen Dollar aus, ein Anstieg gegenüber den 16 Millionen Dollar, die im gleichen Zeitraum des Vorjahres ausgegeben wurden.

Die verstärkte Lobbyarbeit und das Engagement für verantwortungsvolle Regulierungen zeigen, dass führende Unternehmen im Bereich digitaler Vermögenswerte aktiv an der Gestaltung eines förderlichen regulatorischen Umfelds arbeiten. Dies könnte nicht nur die Entwicklung der Krypto-Branche in den USA positiv beeinflussen, sondern auch weltweit wegweisend für die Integration von Kryptowährungen in das bestehende Finanzsystem sein.

