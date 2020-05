Digitalwährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

Der Bitcoin-Kurs ist am Montag gefallen. Am Mittag fiel der Bitcoin auf 8.668,62 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 8.905,57 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Bitcoin Cash-Kurs verringerte sich auf 241,38 US-Dollar. Am Vortag war die Kryptowährung noch 251,78 US-Dollar wert gewesen.

Der Ethereum-Kurs verbilligt sich auf 200,21 US-Dollar. Am Tag zuvor standen hier noch 209,76 Dollar zu Buche.

Der Litecoin-Kurs musste heute auf 46,09 US-Dollar abgeben. Demgegenüber stand ein Kurs bei 48,04 US-Dollar am Vortag.

Heute fiel der Ripple-Kurs auf 0,2122 US-Dollar. Damit rutschte der Ripple-Kurs unter den Stand vom Vortag von 0,2195 US-Dollar.

Der Cardano-Kurs ist gegenüber dem Vortag abgefallen. Aktuell ist ein Cardano 0,0469 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 0,0489 US-Dollar.

Der Monero ist am Montag 59,24 US-Dollar wert. So fiel der Monero-Kurs gegenüber dem Vortag als er noch bei 62,61 US-Dollar gelegen hatte.

Der IOTA-Kurs ging auf 0,1769 US-Dollar zurück. Damit verfehlte der IOTA den Stand vom Vortag von 0,1830 US-Dollar.

Der Verge-Kurs verteuert sich heute auf 0,0030 US-Dollar, während er am Vortag bei 0,0031 Dollar gestanden hatte.

Der Kurs der Digitalwährung Stellar ist am Montag auf 0,0695 US-Dollar abgesunken. Am Vortag wurde der Kurs der Digitalwährung auf 0,0732 US-Dollar beziffert.

Der NEM-Kurs wird bei 0,0400 US-Dollar leichter gehandelt. Am Vortag stand der Kurs bei 0,0420 Dollar.

Der Dash-Kurs verringerte sich auf 77,38 US-Dollar. Am Vortag war die Kryptowährung noch 80,93 US-Dollar wert gewesen.

Der Kurs der Digitalwährung NEO zeigt sich heute bei 8,802 US-Dollar im Minus. Am Vortag lag der Kurs bei 8,934 US-Dollar.

