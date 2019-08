Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

Thomas Meyer zu Drewer, Leiter von ComStage-ETFs, geht im Online-Seminar am Mittwoch aufein. Hier kostenlos anmelden!

Heute im Fokus

DAX gibt nach -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich -- GfK-Konsumklima unverändert -- Aroundtown erhöht FFO-Prognose für 2019 -- ADO Properties, NEL, MTU, TeamViewer, RTL, ENCAVIS im Fokus

Johnson will Parlament vor Brexit-Termin vorübergehend schließen. Toyota und Suzuki vereinbaren gegenseitige Kapitalbeteiligung. Microsoft startet neuen Anlauf für eine Cloud aus Deutschland. BP verkauft Alaska-Geschäft in Milliarden-Deal an Hilcorp Energ. Fosun gibt Thomas Cook weiteres Geld - Dekotierung möglich.