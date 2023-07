Krypto-Marktbericht

Krypto-Kurse: So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

09.07.23 12:43 Uhr

So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Sonntagmittag am Kryptomarkt

Werbung

Werte in diesem Artikel Devisen BTC/CHF 26.918,8967 CHF 16,3663 CHF 0,06% Charts|News BTC/EUR 27.610,8202 EUR 16,7870 EUR 0,06% Charts|News BTC/GBP 23.592,3692 GBP 14,3439 GBP 0,06% Charts|News BTC/JPY 4.304.531,2860 JPY 2.617,0990 JPY 0,06% Charts|News BTC/USD 30.289,0707 USD 18,4154 USD 0,06% Charts|News ETH/CHF 1.660,2511 CHF 3,3803 CHF 0,20% Charts|News ETH/EUR 1.702,9262 EUR 3,4672 EUR 0,20% Charts|News ETH/GBP 1.455,0841 GBP 2,9626 GBP 0,20% Charts|News ETH/JPY 265.486,4717 JPY 540,5393 JPY 0,20% Charts|News ETH/USD 1.868,1101 USD 3,8035 USD 0,20% Charts|News BCH/CHF 238,7899 CHF -1,7290 CHF -0,72% Charts|News BCH/EUR 244,9277 EUR -1,7734 EUR -0,72% Charts|News BCH/GBP 209,2812 GBP -1,5153 GBP -0,72% Charts|News BCH/JPY 38.184,2751 JPY -276,4760 JPY -0,72% Charts|News BCH/USD 268,6857 USD -1,9454 USD -0,72% Charts|News LTC/CHF 86,0508 CHF -0,8840 CHF -1,02% Charts|News LTC/EUR 88,2627 EUR -0,9067 EUR -1,02% Charts|News LTC/GBP 75,4170 GBP -0,7747 GBP -1,02% Charts|News LTC/JPY 13.760,1635 JPY -141,3508 JPY -1,02% Charts|News LTC/USD 96,8241 USD -0,9946 USD -1,02% Charts|News XRP/CHF 0,4171 CHF -0,0011 CHF -0,25% Charts|News XRP/EUR 0,4279 EUR -0,0011 EUR -0,25% Charts|News XRP/GBP 0,3656 GBP -0,0009 GBP -0,25% Charts|News XRP/JPY 66,7028 JPY -0,1702 JPY -0,25% Charts|News

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 12:25 mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann Bitcoin 0,04 Prozent auf 30.281,65 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 30.270,66 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten. Zeitgleich verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um -0,76 Prozent auf 268,56 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 270,63 US-Dollar. Werbung Cardano und andere Kryptos via CFD handeln (auch mit Hebel) Bei Plus500 können Sie von steigenden wie fallenden Krypto-Kursen profitieren - auch mit Hebel. Testen Sie jetzt den kostenlosen Demo-Account! Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt loslegen 5 In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,25 Prozent auf 1.869,06 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 1.864,31 US-Dollar wert. Zudem gibt Litecoin am Sonntagmittag nach. Um -1,01 Prozent auf 96,84 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Litecoin-Kurs bei 97,82 US-Dollar. In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Sonntagmittag lag der Ripple-Kurs bei 0,4695 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,4706 US-Dollar. Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2906 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 12:25 bei 0,2866 US-Dollar. Derweil notiert der Monero-Kurs bei 167,65 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (167,24 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,24 Prozent. Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1818 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 12:25 bei 0,1820 US-Dollar. Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,0075 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,0988 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,0995 US-Dollar. In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Sonntagmittag lag der NEM-Kurs bei 0,0276 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0275 US-Dollar. Zeitgleich verringert sich der Dash-Kurs um -0,45 Prozent auf 33,49 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 33,64 US-Dollar. Währenddessen wird NEO bei 9,006 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,78 Prozent im Vergleich zum Vortag (8,936 US-Dollar). Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net

Bildquellen: r.classen / Shutterstock.com