Kryptokurse am Mittag

12.08.23 12:43 Uhr

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittag.

Für den Bitcoin-Kurs ging es am Mittag bergauf. Der Kurs legte um 12:25 um 0,03 Prozent auf 29.409,25 US-Dollar zu, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 29.401,69 US-Dollar gestanden hatte. Zudem legt Bitcoin Cash zu. Um 0,15 Prozent verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 12:25 auf 229,32 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 228,97 US-Dollar wert war. Jetzt loslegen 5 In der Zwischenzeit geht es für Ethereum bergauf. Um 12:25 steht ein Plus von 0,10 Prozent auf 1.849,43 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ethereum-Kurs noch bei 1.847,64 US-Dollar. In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,22 Prozent auf 83,69 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 83,50 US-Dollar wert. In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Samstagmittag lag der Ripple-Kurs bei 0,6307 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,6318 US-Dollar. Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2935 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 12:25 bei 0,2942 US-Dollar. Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Aufwind. Um 12:25 zieht Monero um 0,42 Prozent auf 157,46 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 156,80 US-Dollar gemeldet wurde. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei IOTA kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1713 US-Dollar lag, wird der IOTA-Kurs um 12:25 auf 0,1714 US-Dollar beziffert. In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Samstagmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0043 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0044 US-Dollar. Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1395 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:25 bei 0,1390 US-Dollar. Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0296 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 12:25 bei 0,0295 US-Dollar. Derweil notiert der Dash-Kurs bei 32,45 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (32,50 US-Dollar) ist das ein Verlust von -0,15 Prozent. Indes steigt der NEO-Kurs. Für NEO geht es nach 8,482 US-Dollar am Vortag auf 8,528 US-Dollar nach oben (0,55 Prozent). Redaktion finanzen.net

