Krypto-Marktbericht

Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

16.09.23 09:48 Uhr

So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Samstagvormittag am Kryptomarkt

Werbung

Bitcoin gab um 09:40 um -0,49 Prozent auf 26.496,67 US-Dollar ab, nachdem der Kurs am Vortag bei 26.627,70 US-Dollar gelegen hatte. Währenddessen verliert der Bitcoin Cash-Kurs um -0,14 Prozent auf 216,98 US-Dollar. Gestern war Bitcoin Cash noch 217,28 US-Dollar wert. Werbung Cardano und andere Kryptos via CFD handeln (auch mit Hebel) Bei Plus500 können Sie auf steigende wie fallende Krypto-Kurse setzen - auch mit Hebel. Testen Sie jetzt den kostenlosen Demo-Account! Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt loslegen 5 Zudem zeigt sich der Ethereum-Kurs im Sinkflug. Um 09:40 gibt Ethereum um -0,41 Prozent auf 1.635,79 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1.642,49 US-Dollar gemeldet wurde. Währenddessen zeigt sich Litecoin im Minus. Im Vergleich zum Vortag (66,03 US-Dollar) geht es um -0,56 Prozent auf 65,65 US-Dollar nach unten. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,5009 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 09:40 auf 0,4993 US-Dollar beziffert. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2507 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 09:40 auf 0,2508 US-Dollar beziffert. Zudem gibt Monero am Samstagvormittag nach. Um -1,04 Prozent auf 145,76 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Monero-Kurs bei 147,29 US-Dollar. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei IOTA kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1613 US-Dollar lag, wird der IOTA-Kurs um 09:40 auf 0,1576 US-Dollar beziffert. Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0035 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 09:40 bei 0,0035 US-Dollar. In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Samstagvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1196 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1204 US-Dollar. Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0259 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 09:40 bei 0,0261 US-Dollar. Inzwischen steigt der Dash-Kurs um 1,23 Prozent auf 26,85 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 26,53 US-Dollar wert. Zudem gibt NEO nach. Um -0,64 Prozent reduziert sich der NEO-Kurs um 09:40 auf 7,345 US-Dollar, nachdem NEO am Vortag noch 7,392 US-Dollar wert war. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lukasz Stefanski / Shutterstock.com