Krypto-Marktbericht

Neue Krypto-Rally? Ethereum gewinnt deutlich - Bitcoin über 94.000-Dollar-Marke

23.04.25 17:43 Uhr

So bewegen sich die Kurse der wichtigsten Kryptowährungen wie Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittwoch. Entspannung um Zölle und US-Notenbankchef Jerome Powell fachen Kurse an.

Der Kurs des Bitcoin ist am Mittwoch mit der Hoffnung auf eine Entspannung im Zollstreit weiter gestiegen und hat den höchsten Stand seit fast zwei Monaten erreicht. Auf der Handelsplattform Bitstamp wurde die älteste und bekannteste Kryptowährung zeitweise bei 94.510 US-Dollar gehandelt und damit auf dem höchsten Stand seit Anfang März. In den vergangenen beiden Handelstagen ist der Kurs um etwa 7.000 Dollar gestiegen. Kurstreiber ist eine allgemein freundlichere Stimmung an den Finanzmärkten. Es gibt Hoffnung auf eine Entspannung im Zollstreit der USA mit China. US-Präsident Donald Trump hält ein Handelsabkommen mit China weiter für machbar. "Es wird ein fairer Deal für alle sein", sagte Trump. Darüber hinaus ist Trump nach seiner jüngsten Kritik am US-Notenbankchef Jerome Powell zurückgerudert. Der Präsident versicherte, dass er nicht vorhabe, Powell zu entlassen. Das sei so eine Mediengeschichte, sagte Trump. "Ich habe nicht die Absicht, ihn zu feuern." Mit seiner harschen Kritik hatte Trump Sorgen um die Unabhängigkeit der US-Notenbank befeuert und damit deutliche Kursreaktionen ausgelöst. Im Verlauf des April wurde der Bitcoin mehrfach durch den Zollstreit belastet. Der Kurs war zeitweise unter 75.000 Dollar gefallen. Zur Amtseinführung von Trump im Januar hatte das noch anders ausgesehen: Der Bitcoin hatte von der Hoffnung auf eine Bildung einer staatlichen Bitcoin-Reserve profitiert und erreichte zeitweise ein Rekordhoch bei über 109.000 Dollar. Währenddessen verliert der Bitcoin Cash-Kurs 0,66 Prozent auf 358,10 US-Dollar. Daneben steigt Ethereum um 5.31 Prozent auf 1.783,76 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1.624,40 US-Dollar. Zeitgleich verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 0,9 Prozent auf 82,89 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 79,65 US-Dollar. Daneben präsentiert sich Ripple mit einem Aufschlag. So notiert der Ripple-Kurs 3,61 Prozent stärker bei 2,22 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 2,093 US-Dollar. Indessen verstärkt sich der Cardano-Kurs um 5,88 Prozent auf 0,6940 US-Dollar. Am Vortag notierte Cardano bei 0,6351 US-Dollar. Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach oben. Monero legt 3,92 Prozent auf 227,97 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 216,22 US-Dollar an der Tafel standen. Währenddessen legt der IOTA-Kurs um 5,36 Prozent auf 0,1894 US-Dollar zu. Gestern war IOTA noch 0,1702 US-Dollar wert. Zudem bewegt sich Stellar auf grünem Terrain. Zuletzt wurde ein Kurs von 0,2664 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,2464 US-Dollar. Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX

