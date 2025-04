Renommierter Kryptoanalyst: Der nächste Krypto-Schub steht an

Fast 1,3 Milliarden Dollar in 2 Tagen: Institutionelle Anleger setzen wieder auf Bitcoin

Ripple-Video heizt Gerüchte um Cardano-Kooperation an - Wird es eine Zusammenarbeit geben?

Bitcoin über 94'000er-Marke - Ethereum weit im Plus - startet eine neue Krypto-Rally?

Heute im Fokus

Just Eat Takeaway: Weniger Essensbestellungen bremsen aus. Volvo erleidet Gewinneinbruch. Kurzarbeit bei Meyer Burger. Delivery Hero zieht sich aus Thailand zurück. Fraport: Finanzchef stellt Dividende spätestens 2026 in Aussicht. US-Finanzminister stellt offenbar Einigung mit China in Aussicht - Trump hält China-Abkommen für machbar.