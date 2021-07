So bewegen sich Bitcoin & Co. am Samstag

Der Bitcoin-Kurs ist am Samstag gefallen. Am Mittag fiel der Bitcoin auf 31.381,47 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 31.465,97 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Bitcoin Cash-Kurs fiel auf 433,60 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 439,43 Dollar gelegen hatte.

Der Ethereum-Kurs notiert gegenüber dem Vortag mit rotem Vorzeichen. Zuletzt stand der Ethereum bei 1.881,05 Dollar.

Im Minus präsentiert sich der Litecoin-Kurs. Dieser notiert aktuell bei 119,18 Dollar. Am Vortag hatte der Kurs noch bei 120,96 Dollar gestanden.

Der Ripple-Kurs ist gefallen. Am Mittag verringerte sich der Ripple auf 0,5795 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 0,5952 US-Dollar notiert hatte.

Der Cardano-Kurs stagniert am Samstag. So notierte der Cardano-Kurs bei 1,165 Dollar, nachdem er am Vortag bei 1,174 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Monero-Kurs notiert am Samstag bei 192,68 US-Dollar. Damit rutschte der Monero-Kurs unter den Stand vom Vortag von 195,30 US-Dollar.

Der IOTA-Kurs verteuert sich auf 0,6812 US-Dollar. Am Tag zuvor standen hier noch 0,6606 Dollar an der Kurstafel.

Heute pendelte der Verge-Kurs um die 0,0186 US-Dollar-Marke. Damit bewegte sich der Verge-Kurs auf etwa dem gleichen Niveau wie am Vortag, als der Verge 0,0184 US-Dollar kostete.

Mit dem Stellar-Kurs ging es auf 0,2325 US-Dollar abwärts. Der Kurs hatte am Vortag noch bei 0,2365 US-Dollar gestanden.

Der NEM-Kurs notiert gegenüber dem Vortag stärker. Aktuell ist ein NEM 0,1568 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 0,1395 US-Dollar.

Der Dash-Kurs ist gefallen. So sank der Dash-Kurs auf 115,58 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 117,04 US-Dollar gehandelt worden war.

Der NEO-Kurs verteuert sich heute auf 29,36 US-Dollar, während er am Vortag bei 30,32 Dollar gehandelt wurde.

Bildquellen: Lukasz Stefanski / Shutterstock.com

Redaktion finanzen.net