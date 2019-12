So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

Der Bitcoin-Kurs ist am Samstag geklettert. Am Mittag stieg der Bitcoin auf 7.296,17 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 7.259,53 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Bitcoin Cash-Kurs erhöhte sich auf 205,59 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 203,13 Dollar gelegen hatte.

Der Ethereum-Kurs präsentiert sich bei 127,04 US-Dollar stärker. Am Vortag stand der Kurs bei 126,40 Dollar.

Im Plus präsentiert sich der Litecoin-Kurs. Dieser notiert aktuell bei 41,79 Dollar. Am Vortag hatte der Kurs noch bei 40,96 Dollar gestanden.

Der Ripple-Kurs ist gestiegen. Am Mittag kletterte der Ripple auf 0,1923 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 0,1898 US-Dollar notiert hatte.

Der Cardano-Kurs ist angestiegen. So gewann der Cardano-Kurs auf 0,0335 US-Dollarzu, nachdem er am Vortag bei 0,0332 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Kurs der Digitalwährung Monero-Kurs notiert heute bei 45,27 US-Dollar im Plus. Am Vortag lag der Kurs bei 45,02 US-Dollar.

Der IOTA wird bei 0,1623 US-Dollar leichter gehandelt. Am Vortag notierte der Kurs bei 0,1628 Dollar.

Der Kurs der Digitalwährung Verge wurde am Samstag wenig bewegt bei 0,0037 US-Dollar ausgewiesen. Am Vortag war er bereits bei 0,0037 US-Dollar gestanden.

Mit dem Stellar-Kurs ging es auf 0,0457 US-Dollar abwärts. Der Kurs hatte am Vortag noch bei 0,0458 US-Dollar gestanden.

Der NEM zeigt sich bei 0,0328 Dollar im Plus. Am Vorabend lag der Kurs der Digitalwährung noch bei 0,0324 Dollar.

Der Dash-Kurs rangiert bei 41,07 US-Dollar. Am Vortag stand der Dash noch bei 39,47 Dollar.

Der NEO-Kurs zeigt sich am Samstag bei 8,703 US-Dollar. Damit rutschte der NEO-Kurs unter den Stand vom Vortag von 8,709 US-Dollar.

