Krypto Nachrichten: Tom Lee geht mit Ethereum aufs Ganze und will Aktien verhundertfachen

Der US-Unternehmer und Marktstratege Tom Lee, Chairman von BitMine, hat sich mit einem ausführlichen Statement an die Aktionäre seines Unternehmens gewandt. Anlass ist die anstehende Hauptversammlung am 14. Januar 2026, bei der unter anderem über eine deutliche Erhöhung der genehmigten Aktienzahl abgestimmt werden soll. Der Vorschlag sorgt für Diskussionen, da die Obergrenze von derzeit 500 Millionen auf bis zu 50 Milliarden Aktien angehoben werden soll. Lee betont jedoch, dass es dabei nicht um eine kurzfristige Verwässerung der Aktionäre gehe, sondern um strategische Flexibilität.

Drei Gründe für mehr genehmigte Aktien

Nach Darstellung von Lee verfolgt BitMine mit der geplanten Erhöhung drei Ziele. Erstens soll sie dem Unternehmen ermöglichen, bei Bedarf Kapital über sogenannte „At-the-Market“-Programme aufzunehmen, also Aktien flexibel und marktangepasst zu platzieren. Zweitens wolle man für mögliche Übernahmen oder strategische Zusammenschlüsse gerüstet sein. Der aus seiner Sicht wichtigste Punkt ist jedoch ein dritter: die Option auf zukünftige Aktiensplits.



The annual shareholder vote deadline is Jan 14, 2026 at 11:59pm ET



– many asking why we want to increase authorized shares from 500mm to 50 billion (proposal 2)



No, it's not because $BMNR is about to "dilute" shareholders



Link https://t.co/1WJz2TG9VD



— Thomas (Tom) Lee (not drummer) FSInsight.com (@fundstrat) January 2, 2026

Aktiensplits erhöhen die Zahl der ausstehenden Aktien, ohne den Unternehmenswert zu verändern. Sie werden häufig eingesetzt, um einen stark gestiegenen Aktienkurs wieder in eine für Privatanleger leichter zugängliche Preisspanne zu bringen. Damit solche Splits technisch möglich sind, muss die Anzahl der genehmigten Aktien ausreichend hoch sein. Genau hier sieht Lee aktuell eine strukturelle Begrenzung.

Ethereum als zentrales Treasury-Asset

Hintergrund der Debatte ist die strategische Neuausrichtung von BitMine im Sommer 2025. Seit Juli hält das Unternehmen Ethereum (ETH) als primären Treasury-Bestand. Damit ähnelt das Geschäftsmodell zunehmend dem bekannter Bitcoin-Treasury-Unternehmen, nur mit Fokus auf Ethereum. Laut internen Berechnungen und Bloomberg-Daten bewegt sich der Aktienkurs von BitMine stark im Einklang mit dem Ethereum-Preis, ergänzt um eine steigende ETH-Menge pro Aktie.

Lee argumentiert, dass Ethereum für BitMine mehr sei als ein spekulativer Vermögenswert. Er bezeichnet ETH als infrastrukturelles Rückgrat einer neuen Finanzarchitektur, die durch Tokenisierung und On-Chain-Abwicklung geprägt wird. Aussagen führender Marktteilnehmer wie Larry Fink von BlackRock, der Tokenisierung als nächste Entwicklungsstufe der Kapitalmärkte bezeichnet, sieht Lee als Bestätigung dieser These. Ein Großteil der bisherigen Tokenisierungsprojekte findet auf Ethereum statt.

Langfristige Szenarien und Vorsichtshinweise

In seinem Post skizziert Lee verschiedene langfristige Szenarien für den Ethereum-Preis, die rein rechnerisch auch sehr hohe Bewertungen für die BitMine-Aktie implizieren könnten. Er stellt jedoch klar, dass es sich dabei um illustrative Beispiele handelt, nicht um Prognosen. Entscheidend sei aus seiner Sicht, dass ein stark steigender Aktienkurs künftig Splits notwendig machen könnte, um die Handelbarkeit zu erhalten. Ohne eine Anhebung der genehmigten Aktienzahl wären solche Schritte nicht möglich.

Vor diesem Hintergrund wirbt Lee um Zustimmung der Aktionäre. Die Maßnahme solle BitMine nicht nur finanziell, sondern auch strukturell auf eine mögliche Wachstumsphase vorbereiten, falls sich Ethereums Rolle im globalen Finanzsystem weiter festigt.

Einordnung für den Kryptomarkt

Der Vorstoß zeigt, wie stark sich traditionelle Unternehmensstrukturen zunehmend mit Kryptowährungen verzahnen. Während Bitcoin-Treasury-Strategien bereits etabliert sind, geht BitMine mit seinem klaren Ethereum-Fokus einen eigenen Weg. Ob sich dieser Ansatz langfristig auszahlt, hängt maßgeblich davon ab, ob sich die von Lee erwartete Tokenisierungswelle tatsächlich materialisiert.

