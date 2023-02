Krypto News: Big Data Protocol (BDP) steigt um 700 % in einer Woche - Kann dieser Coin das auch?

Die Informationen auf dieser Seite werden von cryptopr.com zur Verfügung gestellt. Die hier empfohlenen Produkte wurden subjektiv, aber redaktionell unabhängig ausgewählt. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com

Die Coinmarketcap-Trends sind immer wieder für eine Überraschung gut. Während der Kryptomarkt am Wochenende eher ruhig verläuft und der Bitcoin in den letzten 24 Stunden eine 0,30 % Bewegung hingelegt hat, steigt Big Data Protocol (BDP) immer weiter an. Innerhalb einer Woche wurde hier eine Null nach dem Komma gestrichen und ein Preisanstieg von 700 % erreicht. Gelingt Meta Masters Guild nach dem Launch ein ähnlicher Anstieg?

Auch an diesem Samstag kommt nicht wirklich Bewegung in den Kryptomarkt. Das ist am Wochenende auch nichts Neues. Viele Investoren sichern ihr Portfolio über das Wochenende ab, um keinem unnötigen Risiko ausgesetzt zu sein. Die gesamte Marktkapitalisierung aller digitalen Währungen liegt stabil bei 1,088 Billionen Dollar und der Bitcoin bewegt sich kaum. Ethereum verzeichnet immerhin ein Plus von 1,4 % auf 24-Stunden-Sicht.

Ein Blick auf die Trends auf Coinmarketcap zeigt aber, dass es auch anders geht. Neben Shiba Inu (SHIB), der an einem Tag um 20 % steigt, legt Big Data Protocol (BDP) von gestern auf heute gleich um mehr als 40 % zu. Und das ist kein Ausnahmefall. Das DeFi-Protokoll legt schon seit Tagen stark zu und springt in einer Woche um mehr als 700 % nach oben. Im 30-Tages-Schnitt sind es sogar mehr als 1.130 % Plus für den BDP. Der BDP Data Market 2.0 Launch dürfte bei den Investoren wohl gut angekommen sein.

ANNOUNCING the launch of $BDP Data Market 2.0!



The #AI #Web3 revolution is here.



Find out: 1) what this means for the #AI, finance, and tech industries + 2) our new features https://t.co/SLvCDCw1y5



1/4 pic.twitter.com/RahjVj80l0 — Big Data Protocol (@bigdataprotocol) February 3, 2023

Derzeit notiert der BDP bei 0,2151 USD und das Handelsvolumen ist in 24 Stunden um mehr als 46 % auf über 7,4 Millionen Dollar angestiegen. Die Marktkapitalisierung steigt bei Big Data Protocol auf mehr als 10 Millionen Dollar. Auch nach diesen Entwicklungen hat der Coin allerdings noch genug Luft nach oben. Die Marktkapitalisierung stand nach dem Launch 2021 bei weit mehr als 100 Millionen Dollar. Trotz dem aktuellen Anstieg liegt der Coin noch mehr als 98 % unter seinem Allzeithoch. Es könnte also durchaus sein, dass es sich hier um einen nachhaltigen Anstieg handelt und der BDP noch weiter ansteigt. Derzeit liegt Big Data Protocol im Ranking der größten Kryptowährungen auf Platz 784.

+ 700 % in einer Woche – Schafft MEMAG das auch?

Das Plus von 700 % in 7 Tagen ist eine starke Leistung. Wer investiert war, kann sich auf jeden Fall freuen. Einen derartigen Anstieg sieht man auch auf Coinmarketcap nicht alle Tage. Bei Coins, die man im ICO erhält, kommt das noch etwas häufiger vor. Hier passiert es immer wieder, dass die Coins nach ihrem Listing an den Kryptobörsen um hunderte, teilweise sogar um tausende Prozentpunkte ansteigen. Vor allem wenn das Projekt dahinter stimmt.

Beim MEMAG sieht es derzeit danach aus, als könnte ein ähnlicher Anstieg bevorstehen. Der Presale schreitet in großen Schritten voran und hat inzwischen weit mehr als 2,8 Millionen Dollar für die Finanzierung des Projekts eingebracht. Bei Meta Masters Guild (MEMAG) handelt es sich um eine Web3 basierte Mobile Gaming Plattform, die sich auf Play 2 Earn Spiele konzentriert. Allerdings soll hier der Fokus auf dem Spielspaß liegen und die Games nicht nur fürs Coin-Earning entwickelt werden.

Das Konzept kommt bei Investoren und Gamern offensichtlich an. Täglich werden hier neue Meilensteine erreicht und der Coin wird voraussichtlich deutlich früher ausverkauft sein, als ursprünglich geplant. Derzeit erhalten Investoren einen MEMAG noch für 0,019 USDT. Im nächsten Schritt wird der Preis bereits auf 0,021 USDT angehoben, ehe der Coin nach Ablauf des Presales um 0,023 USDT an den ersten Kryptobörsen gelistet wird.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

