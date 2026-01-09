Krypto News: Nach TVL ist dieser Altcoin massiv unterbewertet

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Ethereum zeigte sich in den vergangenen 24 Stunden etwas fester und konnte sich wieder über die Marke von 3.100 US-Dollar schieben. Auch der Start ins neue Jahr fällt bislang solide aus: Nach weniger als zwei Wochen liegt ETH bereits rund fünf Prozent im Plus. Damit bleibt grundsätzlich Fantasie im Markt, auch wenn die ganz große Dynamik bislang noch ausbleibt. Die Kursentwicklung wirkt eher kontrolliert und unspektakulär als euphorisch.

Dennoch mehren sich die Anzeichen, dass Ethereum aktuell eher unterbewertet sein könnte. Mehrere fundamentale und Onchain-Indikatoren sprechen zunehmend dafür, dass der Markt die tatsächliche Stärke des Netzwerks noch nicht vollständig widerspiegelt.

Massive Unterbewertung nach TVL: Ist ETH so günstig?

Ein Blick auf die Kennzahl „Total Value Locked“ eröffnet eine spannende Perspektive auf die Bewertung von Blockchains. TVL bezeichnet den Gesamtwert an Kapital, der aktiv in Anwendungen eines Netzwerks gebunden ist, etwa in DeFi-Protokollen. Anders gesagt: Es misst nicht Erwartungen, sondern tatsächliche Nutzung. Genau hier zeigt sich die Besonderheit von Ethereum. Rund 59 Prozent des gesamten TVL im Kryptomarkt entfallen auf Ethereum, während das Netzwerk gleichzeitig nur etwa 14 Prozent der gesamten Krypto-Marktkapitalisierung repräsentiert.

Diese Diskrepanz ist ergo stark ausgeprägt. Die Marktkapitalisierung spiegelt vor allem Narrative, Hoffnungen und Stimmungen wider, also das, was Investoren dem Markt in der Zukunft zutrauen. TVL hingegen zeigt, wo Kapital heute schon produktiv eingesetzt wird. Wenn also der Großteil der real genutzten Liquidität auf Ethereum arbeitet, der Marktwert des Netzwerks aber vergleichsweise niedrig bleibt, könnte man von einer strukturellen Unterbewertung sprechen, so der hiesige Analyst.

Looking at TVL, Ethereum is the most undervalued blockchain network.



~59 percent of total TVL

~14 percent of total crypto market cap



TVL means total value locked. It is the capital actively used in applications like lending, trading, and payments.



TVL shows real usage… pic.twitter.com/Hhkipz81mX — Leon Waidmann (@LeonWaidmann) January 11, 2026

Gerade deshalb ist TVL als Metrik so spannend: Sie trennt Hype von Substanz. Netzwerke mit hoher Bewertung, aber geringer Nutzung, wirken in diesem Vergleich fragil. Ethereum hingegen fungiert weiterhin als Rückgrat für einen Großteil der dezentralen Finanzanwendungen und zieht konstant Kapital an. Sollte sich der Markt langfristig wieder stärker an realer Nutzung statt an bloßen Erzählungen orientieren, könnte Ethereum Aufholpotenzial haben.

Ethereum startet stark in 2026, zumindest fundamental

Die jüngsten Entwicklungen rund um Ethereum unterstreichen, dass das Netzwerk fundamental so stark dasteht wie lange nicht mehr. In der vergangenen Woche erreichte die Zahl neuer Adressen mit knapp 300.000 ein neues Allzeithoch. Gleichzeitig kletterte der Durchsatz des Ethereum-Ökosystems auf Rekordwerte: Sowohl die Transaktionen pro Sekunde als auch der gesamte Netzwerk-Throughput markierten neue Höchststände. Das zeigt, dass Ethereum nicht nur mehr Nutzer anzieht, sondern auch technisch in der Lage ist, deutlich mehr Aktivität zu verarbeiten.

this week in ethereum:



> number of new addresses near 300K (ATH)

> ethereum ecosystem TPS hits ATH (32,950)

> Morgan Stanley filed for an ETH ETF

> ethereum ecosystem throughput hits ATH

> ETH validator exit queue hits $0

> Bitmine holdings surpass $13 billion



believe in ETH. — Joseph Young (@iamjosephyoung) January 11, 2026

Besonders wichtig ist auch der Blick auf die Staking-Seite. Die Exit-Queue der Validatoren ist auf null gefallen, was darauf hindeutet, dass aktuell kaum jemand das Netzwerk verlässt – im Gegenteil, das Vertrauen der Staker scheint hoch.

Die Metrik „Ethereum: New Address Momentum“ misst derweil, wie schnell neue Adressen im Netzwerk entstehen und zeigt damit die Dynamik der Nutzeradoption. Aktuell signalisiert sie außergewöhnliche Stärke: Der kurzfristige 30-Tage-Durchschnitt steigt steil an und hat den langfristigen gleitenden Durchschnitt bereits klar bullisch nach oben durchkreuzt. Solche Kreuzungen gelten als Zeichen für eine Beschleunigung des Netzwerkwachstums.

In Summe ergibt sich ein Bild, in dem Nutzung, Infrastruktur und Kapitalzufluss gleichzeitig zulegen. Dies wirkt wie eine Kombination, die langfristig durchaus eine Catch-up-Rallye bei ETH begünstigen könnte.

