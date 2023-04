Krypto News: Recycle-2-Earn-Plattform Ecoterra sammelt 150.000 $ an einem Tag ein: FOMO steigt, 427.800 $ in einer Woche

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Web3-Recycle-2-Earn-App Ecoterra generiert immer mehr Aufmerksamkeit in der Krypto-Welt, nachdem sich das Raising Capital im Vorverkauf innerhalb von 24 Stunden verdoppeln konnte. Das Momentum nimmt zu. Wenige Stunden später konnte man sogar schon den Meilenstein von 400.000 $ erreichen und damit die Hälfte des in Phase 1 angestrebten Kapitals einsammeln. FOMO baut sich aktuell rasant auf. Das Ethereum-Upgrade und der neue Fokus auf den Stromverbrauch beim Bitcoin-Mining generieren aktuell mehr Aufmerksamkeit für nachhaltige Kryptos. Doch besonders verantwortlich dürfte für den aktuellen Hype die Nachricht von Ecoterra sein, dass man bereits etablierte Top-Marken in die Ecoterra-Datenbank für scanbare Wertstoffe aufnehmen konnte.

Kaum eine Woche nach dem Start des Vorverkaufs konnte der Ecoterra Presale schon am Montagmorgen 170.000 $ von hungrigen Investoren einsammeln. Einen Tag später verdoppelte sich dieser Betrag auf über 368.000 $. Am Dienstagabend beläuft sich das Raising Capital in rund einer Woche schon auf über 425.000 $.

ECOTERRA ist der Utility Token der Ecoterra-Plattform. Dies bedeutet, dass man Belohnungen für recycelte Gegenstände mit dem Token erhält.

Letzte Woche gaben die Verantwortlichen bekannt, dass das Projekt bereits begonnen hat, die Produkte von bekannten Marken in die Datenbank für recycelbare Produkte aufzunehmen. Hierzu gehören bekannte Marken wie Vittel, San Pellegrino, Heineken und Dr. Pepper. Die Verbraucher werden nun in der Lage sein, die wiederverwertbaren Produkte zu scannen. Die mobile Applikation erkennt die Artikel und stuft diese als recycelbare Materialien ein, woraufhin die Nutzer von Ecoterra eine Belohnung erhalten.

Bereits jetzt investieren Anleger massenhaft in den grünen Coin, wobei insbesondere aus Deutschland ein starkes Interesse stammt. ECOTERRA Token lassen sich aktuell noch für 0,004 $ erwerben. Interessierte Anleger können dann entweder mit ETH, USDT oder Fiat-Geld und Kreditkarte die umweltfreundliche Kryptowährung kaufen.

Früh-Investoren aus Presale-Phase 1 können 150 % Buchgewinn vor ICO erzielen

Nun sind es ziemlich genau sieben Tage bis zum Abschluss der Phase 1. Dann wird der Preis von 0,004 $ auf 0,004750 $ steigen – immerhin eine Preissteigerung von 18,7 %. Der ICO-Preis von Ecoterra liegt bei 0,01 $, was einen Anstieg von 150 % zum ersten Vorverkaufspreis impliziert.

Experten prognostizieren hier eine erfolgreiche Reise für Ecoterra als eine grundlegend nachhaltige Kryptowährung. Wer jetzt im Vorverkauf investiert, kann somit die maximale Rendite erzielen. FOMO rund um das Projekt nimmt bereits zu. Da nur noch eine Woche verbleibt, bis der Preisanstieg für die Stufe 2 startet, sollte man die Recherchen zeitnah abschließen.

Ecoterra widmet sich der Aufgabe, Anreize für Verbraucher zu schaffen, mehr Recycling zu wagen. Demgegenüber können Unternehmen die Möglichkeit nutzen, ihre nachhaltige Reputation zu stärken und die Kundenbindung zu optimieren. Wenn sich Unternehmen an positiven Aktionen beteiligen, dürfte die öffentliche Wahrnehmung steigen.

Die zunehmende Beliebtheit von Ecoterra ist der Beweis für die Attraktivität eines Krypto-Projekts, das das Recycling erleichtern kann. Mit einem Belohnungsmechanismus werden unmittelbare Anreize generiert. Ecoterra hat zugleich ein 5 % Empfehlungsprogramm eingeführt. Dafür verbinden Investoren einfach das Krypto-Wallet und klicken auf den Link unten rechts auf dem Bildschirm, um zum Belohnungsprogramm zu gelangen.

Ecoterra ist das perfekte Krypto-Projekt für den Kampf gegen den Klimawandel

Angesichts des sukzessiven steigenden Interesses überzeugt die Marktorientierung von Ecoterra. Der CEO Mihai Ciutureanu kommentierte die jüngsten Entwicklungen optimistisch:

„Wir sind überglücklich über das rege Interesse am Vorverkauf unseres Projekts. Diese beeindruckende Resonanz ist eine willkommene Bestätigung für unser Geschäftsmodell und unsere Vision.“

„Es zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, um eine breite Akzeptanz zu erreichen, während wir in den kommenden Wochen und Monaten die Produkt-Roadmap für unsere wachsende Community ausrollen.“

In den kommenden Wochen und Monaten wird es einen zunehmenden Strom von News geben, die die Produktentwicklung betreffen. Vor dem Start des Vorverkaufs konnte man bereits eine Partnerschaft mit der Supermarktkette Delhaize (Lion) abschließen. Die Supermarktkette, die Filialen in Europa, Nordamerika und Asien hat, stellt in ihren Geschäften Leergutrücknahmesysteme auf. Diese spielen eine Schlüsselrolle im Ökosystem von Ecoterra.

Der Leergutautomat nimmt dann wiederverwertbare Materialien an und gibt im Gegenzug eine Prämie aus. In Verbindung mit der Ecoterra-App und Recycle-to-Earn lässt sich mit jedem wiederverwertbaren Gegenstand Geld verdienen.

Ecoterra möchte nun die Kreislaufwirtschaft beleben, in welcher Abfälle und Wegwerfprodukte zum Startschuss in einem neuen Produktionszyklus werden.

Ganzheitliches Ökosystem & hohe Effizienz als Lösung für Greenwashing

Ecoterra beschränkt sich nicht auf eine Plattform, die sich auf die Verbraucher konzentriert. Vielmehr schafft man für Unternehmen die Möglichkeit, eine Führungsposition im Kampf gegen den Klimawandel zu übernehmen. Durch die Verbindung mit Ecoterra können Unternehmen ihren Kunden Belohnungen für das Recycling anbieten, während auch das Unternehmen selbst Belohnungen sammeln kann.

Die Leistungsfähigkeit der dezentralen Blockchain-Technologie schafft Transparenz. Die Gefahr eines Greenwashings wird gebannt, da die im Wirkungsprofil erfassten Daten völlig transparent sind und öffentlich zugänglich sein werden.

All dies wird die Marken auf das nächste Level befördern. Verbraucher werden gemeinsam mit Marken und Unternehmen zusammenarbeiten, die mit ihren eigenen Werten korrespondieren und in ökologischer & sozialer Weise den Kampf gegen den Klimawandel vorantreiben. Mit Ecoterra wird alles einfacher.

Das ganzheitliche Ökosystem von Ecoterra besteht aus drei zentralen Elementen: dem Wirkungsprofil, dem Marktplatz für recycelte Materialien und dem Marktplatz für Kohlenstoffkompensation.

Nächster Schritt: Zukunftsträchtige Partnerschaften mit Nestle und globalen Konzernen

Im Rahmen des Plans, mehr Produkte in die eigene Datenbank aufzunehmen, wendet sich Ecoterra nun an die Muttergesellschaften der bereits integrierten Marken – wie Nestle. Allein Nestle besitzt weltweit über 2000 verschiedene Marken, zu denen neben San Pellegrino und Vittel auch Nescafe, KitKat, Maggi, Nestea oder Purina gehören. Nestle ist aktuell in 186 Ländern tätig.

Auch hier hatte Mihai Ciutureanu, der CEO von Ecoterra, ein paar Worte zu den Ambitionen übrig:

„Wir freuen uns, die ersten Marken bekannt zu geben, die in das ecoterra-Ökosystem integriert werden. Dies sind die ersten Schritte beim Aufbau unserer umfangreichen Produktdatenbank. Dies ist auch ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Bildung von Partnerschaften mit Muttergesellschaften in den kommenden Monaten.“

Ecoterra will ein Stück vom 63-Milliarden-$-Kuchen

Ecoterra befindet sich im Mittelpunkt der globalen Recyclingindustrie – einem Sektor, der nach Angaben von Statista aktuell einen Wert von 63 Milliarden $ hat. Prognosen zufolge soll diese Branche bis in das Jahr 2030 auf 88 Milliarden $ wachsen. Das Projekt zeigt, dass die Vereinfachung von Recycling ein spannendes und wichtiges Thema ist.

Indem man Verbraucher, Unternehmen und Investoren in die Lage versetzt, sich an wirkungsvollen Aktionen zu beteiligen und ihren CO2-Fußabdruck auszugleichen, können sowohl (Früh-)Investoren als auch der Planet profitieren. Zusätzlich zu den vielfältigen, nützlichen Funktionen können die Ecoterra-Nutzer die Token für ökologisch sinnvolle Tätigkeiten ausgeben, wie beispielsweise das Pflanzen von Bäumen oder die Unterstützung grüner Energieprojekte.

Mit Ecoterra lassen sich alle Klimaaktionen, an denen eine Person teilnimmt, verfolgen und berechnen. Diese lassen sich dann wiederum durch NFTs darstellen. Wenn beispielsweise ein Haushalt oder ein Unternehmen Strom aus New Energy erzeugt, kann dies zu einem passiven Cashflow aus ECOTERRA Token führen.

Ecoterras nachhaltige Infrastruktur und das atemberaubende Anreizsystem für Recycling und CO2-Kompensation machen das Krypto-Projekt zu einem ESG-Asset, das man unbedingt beobachten sollte. Da FOMO zunimmt, sollte man sich beeilen.

