Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Vormittag

Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Donnerstagvormittag entwickeln

Der Bitcoin-Kurs ist am Vormittag gestiegen. So gewann Bitcoin um 09:40 1,58 Prozent auf 109.355,80 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Kurs bei 107.650,42 US-Dollar.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,8 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 63,0 Prozent.

Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 93,13 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (91,92 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,31 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Ethereum bergauf. Um 09:40 steht ein Plus von 1,97 Prozent auf 3.877,02 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ethereum-Kurs noch bei 3.801,94 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 2,66 Prozent auf 486,12 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 473,50 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ripple-Kurs bergauf. Ripple steigt 1,74 Prozent auf 2,405 US-Dollar, nach 2,364 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit kann Dash Gewinne verbuchen. Um 09:41 steigt der Dash-Kurs um 2,49 Prozent auf 42,62 US-Dollar. Am Vortag standen noch 41,58 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich Monero mit einem Aufschlag. Um 09:40 notiert der Monero-Kurs 3,40 Prozent stärker bei 322,40 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 311,80 US-Dollar.

Daneben steigt NEO um 2,22 Prozent auf 5,098 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 4,987 US-Dollar.

Zudem bewegt sich IOTA seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,1427 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der IOTA-Kurs bei 0,1394 US-Dollar.

Währenddessen wird Cardano bei 0,6378 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 2,27 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,6236 US-Dollar).

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,3125 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,3079 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0013 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 09:40 bei 0,0013 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0055 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 09:40 bei 0,0057 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.