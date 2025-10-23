DAX24.111 -0,2%Est505.653 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,02 +0,7%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.320 +1,7%Euro1,1597 -0,2%Öl64,78 +0,7%Gold4.103 +0,2%
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Vormittag

23.10.25 09:48 Uhr
Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Donnerstagvormittag entwickeln

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
87.231,1559 CHF 1.524,3035 CHF 1,78%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
94.319,8178 EUR 1.576,8261 EUR 1,70%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
81.932,3204 GBP 1.308,2904 GBP 1,62%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
16.675.338,3767 JPY 317.372,3156 JPY 1,94%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
109.355,8033 USD 1.705,3812 USD 1,58%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
3.092,6275 CHF 65,6780 CHF 2,17%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
3.343,9436 EUR 68,4953 EUR 2,09%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.904,7666 GBP 57,3295 GBP 2,01%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
591.194,8536 JPY 13.472,8047 JPY 2,33%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
3.877,0181 USD 75,0770 USD 1,97%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,9180 CHF 0,0363 CHF 1,93%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
2,0739 EUR 0,0377 EUR 1,85%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,8015 GBP 0,0314 GBP 1,77%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
366,6580 JPY 7,5126 JPY 2,09%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
2,4045 USD 0,0410 USD 1,74%
Charts|News
ADA/CHF (Cardano-Schweizer Franken)
0,5087 CHF 0,0122 CHF 2,46%
Charts|News
ADA/EUR (Cardano-Euro)
0,5501 EUR 0,0128 EUR 2,39%
Charts|News
ADA/GBP (Cardano-Britische Pfund)
0,4778 GBP 0,0108 GBP 2,31%
Charts|News
ADA/JPY (Cardano-Yen)
97,2526 JPY 2,4894 JPY 2,63%
Charts|News
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0,6378 USD 0,0141 USD 2,27%
Charts|News
LTC/CHF (Litecoin-Schweizer Franken)
74,2878 CHF 1,1040 CHF 1,51%
Charts|News
LTC/EUR (Litecoin-Euro)
80,3246 EUR 1,1328 EUR 1,43%
Charts|News
LTC/GBP (Litecoin-Britische Pfund)
69,7752 GBP 0,9315 GBP 1,35%
Charts|News
LTC/JPY (Litecoin-Yen)
14.201,0471 JPY 233,2242 JPY 1,67%
Charts|News

Der Bitcoin-Kurs ist am Vormittag gestiegen. So gewann Bitcoin um 09:40 1,58 Prozent auf 109.355,80 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Kurs bei 107.650,42 US-Dollar.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,8 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 63,0 Prozent.

Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 93,13 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (91,92 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,31 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Ethereum bergauf. Um 09:40 steht ein Plus von 1,97 Prozent auf 3.877,02 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ethereum-Kurs noch bei 3.801,94 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 2,66 Prozent auf 486,12 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 473,50 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ripple-Kurs bergauf. Ripple steigt 1,74 Prozent auf 2,405 US-Dollar, nach 2,364 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit kann Dash Gewinne verbuchen. Um 09:41 steigt der Dash-Kurs um 2,49 Prozent auf 42,62 US-Dollar. Am Vortag standen noch 41,58 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich Monero mit einem Aufschlag. Um 09:40 notiert der Monero-Kurs 3,40 Prozent stärker bei 322,40 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 311,80 US-Dollar.

Daneben steigt NEO um 2,22 Prozent auf 5,098 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 4,987 US-Dollar.

Zudem bewegt sich IOTA seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,1427 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der IOTA-Kurs bei 0,1394 US-Dollar.

Währenddessen wird Cardano bei 0,6378 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 2,27 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,6236 US-Dollar).

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,3125 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,3079 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0013 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 09:40 bei 0,0013 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0055 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 09:40 bei 0,0057 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: r.classen / Shutterstock.com