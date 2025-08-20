DAX24.436 +0,5%ESt505.486 +0,9%Top 10 Crypto15,70 -1,5%Dow44.936 +0,1%Nas21.417 -1,0%Bitcoin97.678 -2,0%Euro1,1661 ±-0,0%Öl66,08 -0,6%Gold3.322 -0,3%
Kryptokurse am Dienstagnachmittag

19.08.25 17:23 Uhr
Kryptokurse am Dienstagnachmittag

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Dienstagnachmittag

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
91.914,7215 CHF -1.989,4951 CHF -2,12%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
97.677,9113 EUR -2.003,3354 EUR -2,01%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
84.397,8987 GBP -1.706,7283 GBP -1,98%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
16.833.987,3316 JPY -371.240,6433 JPY -2,16%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
113.924,0506 USD -2.381,8445 USD -2,05%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
3.397,8018 CHF -86,1845 CHF -2,47%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
3.610,8490 EUR -87,4737 EUR -2,37%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
3.119,9282 GBP -74,6817 GBP -2,34%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
622.300,2332 JPY -16.039,3472 JPY -2,51%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
4.211,4184 USD -103,7036 USD -2,40%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
2,3877 CHF -0,0849 CHF -3,43%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
2,5374 EUR -0,0873 EUR -3,33%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
2,1924 GBP -0,0748 GBP -3,30%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
437,3045 JPY -15,7267 JPY -3,47%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
2,9595 USD -0,1030 USD -3,36%
Charts|News
ADA/CHF (Cardano-Schweizer Franken)
0,7241 CHF -0,0213 CHF -2,86%
Charts|News
ADA/EUR (Cardano-Euro)
0,7695 EUR -0,0218 EUR -2,75%
Charts|News
ADA/GBP (Cardano-Britische Pfund)
0,6649 GBP -0,0186 GBP -2,73%
Charts|News
ADA/JPY (Cardano-Yen)
132,6167 JPY -3,9629 JPY -2,90%
Charts|News
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0,8975 USD -0,0258 USD -2,79%
Charts|News
LTC/CHF (Litecoin-Schweizer Franken)
92,5579 CHF -2,4396 CHF -2,57%
Charts|News
LTC/EUR (Litecoin-Euro)
98,3614 EUR -2,4804 EUR -2,46%
Charts|News
LTC/GBP (Litecoin-Britische Pfund)
84,9884 GBP -2,1186 GBP -2,43%
Charts|News
LTC/JPY (Litecoin-Yen)
16.951,7765 JPY -453,7563 JPY -2,61%
Charts|News

Bitcoin ist am Nachmittag 113.786,27 US-Dollar wert. So fiel der Bitcoin-Kurs um 17:10 um -2,17 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 116.305,90 US-Dollar stand.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -1,2 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 70,9 Prozent.

Zudem gibt Litecoin am Dienstagnachmittag nach. Um -3,25 Prozent auf 113,84 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Litecoin-Kurs bei 117,66 US-Dollar.

Zudem gibt Ethereum am Dienstagnachmittag nach. Um -2,85 Prozent auf 4.192,15 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ethereum-Kurs bei 4.315,12 US-Dollar.

Daneben wertet Bitcoin Cash um 17:11 ab. Es geht -2,40 Prozent auf 555,56 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 569,22 US-Dollar stand.

Zudem zeigt sich der Ripple-Kurs im Sinkflug. Um 17:11 gibt Ripple um -3,81 Prozent auf 2,946 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 3,062 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit muss Dash Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Dash-Kurs um -1,53 Prozent auf 21,87 US-Dollar. Am Vortag standen noch 22,21 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen wird Monero bei 269,13 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -3,73 Prozent im Vergleich zum Vortag (279,56 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der NEO-Kurs Verluste in Höhe von -2,01 Prozent auf 5,968 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 6,090 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2015 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 17:11 bei 0,1984 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Cardano bergab. Um 17:11 steht ein Minus von -2,71 Prozent auf 0,8983 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Cardano-Kurs noch bei 0,9233 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Stellar mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Stellar-Kurs -3,79 Prozent schwächer bei 0,3987 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,4144 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0024 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 17:11 auf 0,0023 US-Dollar beziffert.

Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,0063 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0064 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

