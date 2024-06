Kryptokurse am Mittag

08.06.24 12:43 Uhr

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Samstagmittag

Am Mittag verteuert sich der Bitcoin-Kurs um 0,04 Prozent. Damit ist Bitcoin um 12:26 69.368,55 US-Dollar wert, nach 69.343,52 US-Dollar am Vortag. In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergab. Um 12:25 steht ein Minus von -0,33 Prozent auf 476,70 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 478,29 US-Dollar. Währenddessen wird Ethereum bei 3.686,35 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,20 Prozent im Vergleich zum Vortag (3.679,14 US-Dollar). Derweil geht es für den Litecoin-Kurs bergab. Litecoin sinkt -0,38 Prozent auf 79,82 US-Dollar, nach 80,12 US-Dollar am Vortag. In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Samstagmittag lag der Ripple-Kurs bei 0,4970 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,4990 US-Dollar. Währenddessen wird Cardano bei 0,4406 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -2,07 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,4500 US-Dollar). Indes steigt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 153,90 US-Dollar am Vortag auf 164,07 US-Dollar nach oben (6,61 Prozent). In der Zwischenzeit bewegt sich IOTA kaum. Am Samstagmittag lag der IOTA-Kurs bei 0,2161 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2191 US-Dollar. Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0056 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 12:25 bei 0,0056 US-Dollar. In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Samstagmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,0989 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1003 US-Dollar. Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0204 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 12:25 bei 0,0217 US-Dollar. In der Zwischenzeit verbucht der Dash-Kurs Verluste in Höhe von -2,16 Prozent auf 27,40 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 28,01 US-Dollar wert. Daneben fällt NEO um -2,28 Prozent auf 13,76 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 14,08 US-Dollar. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net

