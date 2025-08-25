DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin98.124 -1,5%Euro1,1721 ±0,0%Öl67,79 +0,2%Gold3.372 ±0,0%
Kryptokurse am Samstagnachmittag

23.08.25 17:23 Uhr
Kryptokurse am Samstagnachmittag

Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
92.225,7742 CHF -1.452,7366 CHF -1,55%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
98.123,8051 EUR -1.524,3786 EUR -1,53%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
85.055,6144 GBP -1.327,0578 GBP -1,54%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
16.903.325,4989 JPY -267.544,8567 JPY -1,56%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
115.020,6894 USD -1.811,8011 USD -1,55%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
3.804,2190 CHF -67,7567 CHF -1,75%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
4.047,5068 EUR -71,2110 EUR -1,73%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
3.508,4572 GBP -61,9625 GBP -1,74%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
697.244,9143 JPY -12.471,6634 JPY -1,76%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
4.744,4860 USD -84,5037 USD -1,75%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
2,4195 CHF -0,0461 CHF -1,87%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
2,5743 EUR -0,0485 EUR -1,85%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
2,2314 GBP -0,0422 GBP -1,86%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
443,4564 JPY -8,4825 JPY -1,88%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
3,0176 USD -0,0575 USD -1,87%
Charts|News
ADA/CHF (Cardano-Schweizer Franken)
0,7300 CHF -0,0149 CHF -2,00%
Charts|News
ADA/EUR (Cardano-Euro)
0,7767 EUR -0,0157 EUR -1,98%
Charts|News
ADA/GBP (Cardano-Britische Pfund)
0,6732 GBP -0,0136 GBP -1,99%
Charts|News
ADA/JPY (Cardano-Yen)
133,7935 JPY -2,7404 JPY -2,01%
Charts|News
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0,9104 USD -0,0186 USD -2,00%
Charts|News
LTC/CHF (Litecoin-Schweizer Franken)
96,8831 CHF -1,5900 CHF -1,61%
Charts|News
LTC/EUR (Litecoin-Euro)
103,0789 EUR -1,6693 EUR -1,59%
Charts|News
LTC/GBP (Litecoin-Britische Pfund)
89,3508 GBP -1,4530 GBP -1,60%
Charts|News
LTC/JPY (Litecoin-Yen)
17.756,9227 JPY -292,7650 JPY -1,62%
Charts|News

Der Bitcoin-Kurs ging um 17:11 um -1,90 Prozent auf 114.607,84 US-Dollar zurück. Damit unterlief Bitcoin den Stand vom Vortag von 116.832,49 US-Dollar.

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 5,3 Prozent auf 16,50 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

Indessen verringert sich der Litecoin-Kurs um -1,81 Prozent auf 120,59 US-Dollar. Am Vortag notierte Litecoin bei 122,81 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ethereum-Kurs bergab. Ethereum sinkt -2,15 Prozent auf 4.724,94 US-Dollar, nach 4.828,99 US-Dollar am Vortag.

Zeitgleich verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um -1,64 Prozent auf 589,90 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 599,75 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Ripple Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Ripple-Kurs um -1,93 Prozent auf 3,016 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,075 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gibt Dash am Samstagnachmittag nach. Um -1,13 Prozent auf 22,93 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Dash-Kurs bei 23,19 US-Dollar.

Indes fällt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 271,75 US-Dollar am Vortag auf 260,89 US-Dollar nach unten (-4,00 Prozent).

Währenddessen wird NEO bei 7,146 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,84 Prozent im Vergleich zum Vortag (7,017 US-Dollar).

Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2119 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 17:11 bei 0,2063 US-Dollar.

Derweil notiert der Cardano-Kurs bei 0,9125 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,9290 US-Dollar) ist das ein Verlust von -1,78 Prozent.

Zeitgleich verringert sich der Stellar-Kurs um -3,21 Prozent auf 0,4109 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,4245 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Samstagnachmittag lag der NEM-Kurs bei 0,0024 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0025 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,0063 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: AlekseyIvanov / Shutterstock.com