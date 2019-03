Kryptokurse am Sonntag

Der Bitcoin-Kurs ist am Sonntag gefallen. Am Mittag fiel der Bitcoin auf 4.107,73 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 4.113,41 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Bitcoin Cash-Kurs verteuerte sich auf 168,23 US-Dollar. Am Vortag war die Kryptowährung noch 166,69 US-Dollar wert gewesen.

Der Ethereum-Kurs notiert gegenüber dem Vortag mit rotem Vorzeichen. Zuletzt stand der Ethereum bei 142,93 Dollar.

Der Litecoin-Kurs verteuert sich gegenüber dem Vortag auf 60,62 US-Dollar. Hier standen noch 60,49 Dollar an der Kurstafel.

Der Ripple-Kurs tritt wie am Vortag bei 0,3114 US-Dollar auf er Stelle.

Der Cardano-Kurs verteuerte sich auf 0,0710 US-Dollar. Am Vortag war die Kryptowährung noch 0,0708 US-Dollar wert gewesen.

Der Kurs der Digitalwährung Monero-Kurs notiert heute bei 53,66 US-Dollar im Plus. Am Vortag lag der Kurs bei 53,47 US-Dollar.

Der IOTA-Kurs präsentiert sich gegenüber dem Vortag mit grünem Vorzeichen. Zuletzt stand der IOTA bei 0,3068 Dollar.

Der Verge-Kurs ist am Sonntag geklettert. Am Mittag stieg der Verge auf 0,0075 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 0,0071 US-Dollar gelegen hatte.

Der Stellar wird bei 0,1080 Dollar gehandelt. Am Vortag wurde der Kurs auf 0,1071 Dollar beziffert.

Der NEM-Kurs verteuert sich auf 0,0538 US-Dollar. Am Tag zuvor standen hier noch 0,0532 Dollar zu Buche.

Der Dash-Kurs ist angestiegen. So gewann der Dash-Kurs auf 104,85 US-Dollarzu, nachdem er am Vortag bei 100,11 US-Dollar gehandelt worden war.

Der NEO-Kurs verteuert sich heute auf 9,996 US-Dollar, während er am Vortag bei 9,849 Dollar gehandelt wurde.

Redaktion finanzen.net