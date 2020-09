Kryptokurse heute

GO

Heute im Fokus

OECD hilft DAX ins Plus -- Börsen in Asien wenig bewegt -- Brenntag: Vorsichtige Prognose für 2020 -- GRENKE weist Vorwürfe von Viceroy zurück -- Inditex, Apple, Hensoldt im Fokus

Größere Zukäufe bei Merck vorerst nicht in Sicht - Prognose für 2020 bestätigt. Adobe macht Rekordumsatz. Eni wird gesenkte Zwischendividende für 2020 zahlen. Hensoldt plant Börsengang am 25. September. Microsoft erhöht Quartalsdividende um 10 Prozent. Japans Exporte sinken nicht so stark wie befürchtet.