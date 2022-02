Bitcoin und Co: Der Rebound läuft

von Nikolas Kessler, Euro am Sonntag





Plötzlich ging es ganz schnell: Der Bitcoin hat sich zum Ende der Vorwoche aus dem Abwärtstrend der vergangenen Monate befreit und eine erste deutliche Gegenbewegung gestartet. Auf Wochensicht steht bei der digitalen Leitwährung ein Plus von 17 Prozent zu Buche, wodurch der Verlust seit Jahresanfang auf fünf Prozent und der Abschlag auf das Allzeithoch von Anfang November auf 36 Prozent schrumpft.

Die Erholungstendenzen waren am gesamten Kryptomarkt zu spüren, der kumulierte Marktwert aller Digitalwährungen hat zwischenzeitlich die Marke von zwei Billionen Dollar zurückerobert. In den Top Ten nach Marktkapitalisierung (siehe unten) sticht XRP mit einem Wochenplus vom mehr als 45 Prozent als größter Gewinner heraus.

Grund für den Kurssprung: Im Rechtsstreit zwischen den Betreibern von XRP und der US-Börsenaufsicht SEC, ob der XRP-Token als Wertpapier einzustufen ist oder nicht, deutete sich zuletzt eine Annäherung an. Eine Entscheidung wird allerdings erst im Sommer erwartet. So lange bleibt der schwelende Streit ein zusätzliches Risiko.

Die Stablecoins Tether und USD Coin sind an den US-Dollar gekoppelt und daher weit weniger volatil als andere Kryptowährungen. Dass sie aktuell mit die höchste Trendstärke nach dem Trend-Signale-Indikator (TSI) des Bitcoin Report (www.bitcoinreport.de) aufweisen, ist eine Nachwirkung der Turbulenzen in den vergangenen Wochen. Bei einer fortschreitenden Erholung des Gesamtmarkts dürfte ihre Stärke zugunsten der anderen Coins sinken.

Michael J. Saylor, CEO des Softwarekonzerns Microstrategy, kauft seit August 2020 im großen Stil Bitcoins und nimmt dafür inzwischen sogar Schulden auf. Ende Januar hatte das Unternehmen 125.051 Bitcoins in der Bilanz stehen, die zu aktuellen Kursen um 44.000 Dollar rund 5,5 Milliarden Dollar wert sind. Das Unternehmen selbst wird an der Börse derweil nur mit 4,5 Milliarden Dollar bewertet, wobei aber auch die langfristigen Schulden in Höhe von rund 2,2 Milliarden Dollar berücksichtigt werden müssen. Überbewertet wirkt Microstrategy auf diesem Niveau dennoch nicht. Spannend für risikofreudige Anleger, die Saylors Bitcoin-Vision teilen.

Bitcoin ohne Kryptobörse

Die Zahl der Finanzprodukte, mit denen Anleger indirekt an der Kursentwicklung von Bitcoin und Co partizipieren können, wächst stetig. Einer der Pioniere im deutschsprachigen Raum war die Schweizer Bank Vontobel, die inzwischen diverse Kryptozertifikate im Angebot hat. Das Partizipationszertifikat auf den Bitcoin (WKN: VX1 BTC) ermöglicht es Anlegern, nahezu eins zu eins an der Kursentwicklung der digitalen Leitwährung teilzuhaben - ohne dafür einen Account bei einer Kryptobörse eröffnen zu müssen. Diesen Komfort lässt sich Vontobel bei der Gebühr gut bezahlen, und in Sachen Volatilität steht das Zertifikat dem Basiswert in nichts nach.