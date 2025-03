Kryptomarkt erholt sich: Trump spricht am Digital Asset Summit - Dieser Coin explodiert

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Aufatmen am Kryptomarkt. Seit letzter Woche häufen sich die Anzeichen, dass der schlimmste Teil der Korrektur überstanden sein könnte. Während man bei Bitcoin mit einem Kurseinbruch von knapp 30 % in den letzten 2 Monaten noch mit einem blauen Auge davongekommen ist, sind einige Altcoins um 60 % und mehr eingebrochen. Nun steigen die Kurse aber langsam wieder und die meisten Coins können ihre Gewinne der letzten Tage auch halten. Heute soll auch Trump am Digital Asset Summit sprechen, was für weitere Kurssteigerungen sorgen könnte. Von der aktuellen Stimmung profitiert ein Coin besonders stark.

Kurse steigen wieder

Gestern gab es gleich mehrere Ereignisse, die von Krypto-Investoren offenbar sehr gut aufgenommen wurden, sodass die Kurse wieder deutlich gestiegen sind. Zum einen hat die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC den Rechtsstreit mit Ripple endgültig aufgegeben, was die Kurse der meisten Coins stark steigen lassen hat. Zum anderen wurde auch das FOMC-Meeting gut aufgenommen, obwohl es keine Zinssenkung gegeben hat. Immerhin wurden welche in Aussicht gestellt für dieses Jahr.

(Top Coins – Quelle: Coinmarketcap)

Damit notiert Bitcoin wieder deutlich über der 85.000 Dollar Marke und ist zwischenzeitlich sogar auf 87.000 Dollar gestiegen. Ethereum hat es auch kurzzeitig über die 2.000 Dollar Marke geschafft. $XRP war natürlich unter den größten Tagesgewinnern zu finden, nachdem der Coin direkt von der Entscheidung der SEC betroffen ist.

Trump am Digital Asset Summit

Trump hat seinen Wählern im Wahlkampf einige Versprechen gemacht. Viele haben sich auch auf die Krypto-Industrie bezogen und werden auch bereits umgesetzt. Wie so oft waren die Erwartungen der Marktteilnehmer allerdings unrealistisch, sodass es nach seinem Amtsantritt zu einem massiven Abverkauf gekommen ist. Und das obwohl eine strategische Bitcoin-Reserve für die USA bereits angekündigt wurde. Heute spricht Trump am Digital Asset Summit und könnte damit erneut für erhöhte Volatilität sorgen.

TODAY: President Trump will speak at the Digital Asset Summit, becoming the first sitting US president to address a crypto conference.



What crypto policies or initiatives do you think he might talk about today? pic.twitter.com/AgXOqHm9TS — Cointelegraph (@Cointelegraph) March 20, 2025

Kommen weitere bullishe Ankündigungen von Trump, könnte das schon ausreichen, um den Bitcoin-Kurs wieder näher in Richtung 90.000 Dollar zu treiben. Allerdings stellt sich auch hier die Frage, ob sich die Erwartungen der Anleger erfüllen lassen. Sicher ist, dass die Stimmung heute schon deutlich besser ist als noch vor 2 Wochen und davon profitiert ein Coin mehr als die meisten. Die Rede ist vom Best Wallet Token ($BEST).

Best Wallet Token als großer Gewinner?

Steigt der Bitcoin-Kurs, steigen auch die Kurse vieler Altcoins wieder, Apps von Kryptobörsen und Wallets werden wieder öfter heruntergeladen und mehr Anleger kommen in den Markt. Die Best Wallet gehört dabei zu den beliebtesten Krypto Wallets und nun bringen die Entwickler auch den lange erwarteten dazugehörigen $BEST-Token auf den Markt. Daraus ergeben sich für Anleger eine Menge Vorteile.

Die Best Wallet gehört ohnehin schon zu den beliebtesten Wallets, da sie sich in einigen Punkten von anderen beliebten Wallets wie MetaMask oder Phantom unterscheidet. Zwar verfügen alle genannten Anbieter über eine Multi Chain Funktion, sodass Token und Coins verschiedener Blockchains verwaltet werden können, allerdings überzeugt die Best Wallet mit einer “Upcoming Tokens”-Sektion, in der vielversprechende neue Krypto-Projekte vorgestellt werden.

Hier wurden bereits Token vorgestellt, die anschließend um tausende Prozent gestiegen sind, sodass Best Wallet Nutzer einigen Marktteilnehmern gegenüber Vorteile haben. In Kombination mit dem neuen $BEST-Token könnten sich aber noch deutlich mehr Vorteile ergeben. Aktuell ist $BEST noch im Vorverkauf erhältlich, wobei Anleger bereits über 11 Millionen Dollar investiert haben, um von Anfang an dabei zu sein.

($BEST Token-Vorverkauf – Quelle: Best Wallet Token Website)

Während des Vorverkaufs wird der Preis schon mehrfach angehoben. Aus der Differenz zwischen dem Vorverkaufspreis und dem Startpreis an den Kryptobörsen ergibt sich für frühe Käufer bereits ein erster Buchgewinn. Best Wallet Nutzer, die $BEST-Token halten, sollen in Zukunft niedrigere Token-Swap-Gebühren bezahlen und bei ausgewählten Projekten höhere Staking-Renditen erhalten.

Durch diesen Ansatz dürfte die Nachfrage nach dem Launch sehr hoch sein, da die Best Wallet bereits hunderttausende aktive Nutzer vorweisen kann. Das könnte den $BEST-Preis schnell in die höhe treiben, sodass auch diejenigen profitieren könnten, die die Best Wallet nicht nutzen. Analysten halten einen Kursanstieg um bis zu 1.000 % für möglich.

$BEST verfügt auch über eine Staking-Funktion, die ein passives Einkommen in Form von zusätzlichen Token generiert. Da die Staking-Rendite überdurchschnittlich hoch ist, nutzen die meisten Käufer diese Funktion bereits. Da gestakte Token beim Launch nicht sofort verkauft werden können, wird das Angebot so zusätzlich verknappt, wodurch eine Kursexplosion umso wahrscheinlicher wird. Die meisten Käufer dürften ohnehin eher langfristig orientiert sein, um die Vorteile zu nutzen, die sich in Kombination mit der Wallet ergeben.

