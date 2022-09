Bitcoin, Ethereum & Co: Es bleibt volatil bei Kryptowährungen

€uro am Sonntag

Kurz nachdem der Bitcoin-Kurs in der Vorwoche zum ersten Mal seit Anfang Juni die Marke von 25.000 Dollar überwunden hatte, musste er einen Teil der jüngsten Gewinne auch schon wieder abgeben und ist zeitweise unter die Marke von 21.000 Dollar gefallen. Auch wenn er sich seither wieder etwas erholen und im Bereich von 21.000 Dollar stabilisieren konnte, bedeutet das einen herben Rückschlag für die bis zu 42-prozentige Gegenbewegung der vergangenen zwei Monate. Der kurzfristige Aufwärtstrend im Chart ist damit erst einmal passé. Bei vielen anderen Coins, einschließlich Top-Performer Ethereum, ist die Lage ähnlich.

Neben ersten Gewinnmitnahmen nach den teils deutlichen Kurszuwächsen der letzten Wochen drückt auch das wieder eingetrübte Marktumfeld auf die Kurse. Aus den in der Vorwoche veröffentlichten Protokollen der vergangenen Fed-Sitzung geht hervor, dass die US-Notenbank auf absehbare Zeit wohl weiter an der Zinsschraube drehen wird, um die Inflation in den Griff zu bekommen - selbst wenn das die Gesamtwirtschaft ausbremst. Das hört man an den Finanzmärkten nicht gern, und es hat bei den Anlegern neue Rezessionssorgen geweckt. Die Folge: Verluste an den Aktien- und Kryptomärkten, die weiterhin relativ stark korrelieren.

Die Korrektur bei Bitcoin und Co ist noch nicht vorbei, auch wenn auf dem aktuellen Niveau viel Negatives eingepreist und die Tiefs erreicht worden sein dürften. Kurz- und mittelfristig sollten sich Anleger auf einen volatilen Seitwärtstrend einstellen, ehe die langfristige Aufwärtsbewegung der vergangenen Jahre wieder Fahrt aufnimmt.

INVESTOR-INFO

Krypto bleibt im Fokus

Der US-Bezahldienst Paypal ist schon länger im Kryptobereich aktiv und baut das Angebot für die Nutzer sukzessive aus. Nun wurde bekannt, dass sich das Unternehmen dem Compliance-Netzwerk Trust angeschlossen hat. Dadurch soll die gesetzeskonforme Abwicklung von Transaktionen auch gegenüber externen Wallets und Kryptobörsen erleichtert werden - eine Funktion, die Paypal den Nutzern in den USA bereits vor rund zwei Monaten in Aussicht gestellt hat. Das zeigt: Auch mit dem neuen aktivistischen Investor Elliott Management an Bord hat Paypal den Kryptomarkt fest im Blick. Mutige Anleger setzen auf eine Fortsetzung der Trendwende.

Rücksetzer als Chance

Der Bitcoin-Kurs ist zuletzt von dem in der Vorwoche erreichten Zweimonatshoch knapp oberhalb von 25.000 Dollar zurückgekommen. Für die jüngste Aufwärtsbewegung ist das ein Rückschlag, keine Frage. Doch für Anleger, die die erste Erholung verpasst haben, bietet der Rücksetzer die Chance, doch noch einen Fuß in die Tür zu bekommen oder den Einstand einer bestehenden Position zu verbilligen. Wer nicht direkt an einer Kryptobörse handeln will, kann auch zum Bitcoin-ETP von 21Shares greifen. Mit Blick auf die anhaltend hohe Volatilität an den Märkten müssen Anleger aber Geduld und starke Nerven mitbringen.

