Bitcoin & Co: Ist das Kurs-Gewitter vorbei?

von Nikolas Kessler, Euro am Sonntag





Der Bitcoin hat zuletzt die neunte Woche mit sinkenden Kursen in Folge beendet und steckt damit in der längsten Verlustserie seiner Geschichte. Just zu Beginn dieser Woche hat er aber wieder ein Lebenszeichen gesendet und innerhalb von 48 Stunden in der Spitze rund zehn Prozent an Wert gewonnen. Kurzzeitig ist er dabei am Dienstagabend über die Marke von 32.000 Dollar geklettert, anschließend aber wieder etwas zurückgekommen. Ein nachhaltiger Ausbruch aus dem Seitwärtstrend der letzten Wochen steht damit noch aus, wäre aber ein wichtiges Signal für den Abschluss der Bodenbildung und den Start einer Gegenbewegung.

Dass der Bitcoin vom aktuellen Niveau aus noch Luft nach oben hat, räumte in der Vorwoche sogar die US-Bank JPMorgan ein - deren Chef Jamie Dimon kein großer Freund der Digitalwährung ist. In einer Studie aus der Vorwoche hat Anlagestratege Nikolaos Panigirtzoglou den fairen Wert von 38.000 Dollar pro Bitcoin bestätigt - was zum Zeitpunkt der Veröffentlichung rund 30 Prozent Aufwärtspotenzial entsprach. Bei der Gelegenheit hat JPMorgan digitale Assets wie Kryptowährungen - gemeinsam mit Hedgefonds - auch gleich noch zu den neuen Favoriten in der Kategorie "alternative Anlageklassen" auserkoren. Bislang waren es Immobilien.

Nach der jüngsten Talfahrt sieht selbst JPMorgan nun Rebound-Potenzial beim Bitcoin. Angesichts der großen Unsicherheit mit Blick auf die weitere Inflations- und Konjunkturentwicklung sowie die nach wie vor getrübte Stimmung unter den Teilnehmern am Kryptomarkt dürfte die Lage aber zumindest auf Sicht volatil bleiben.

Günstige Gelegenheit

Die kanadische Mining-Firma Hive Blockchain hat im Mai einen Reverse-Split im Verhältnis 5 : 1 angekündigt und zwischenzeitlich auch durchgeführt. Obwohl die Aktie zu Wochenbeginn im Einklang mit dem starken Kryptomarkt ebenfalls etwas zugelegt hat, ist der Großteil des vermeintlichen Wertzuwachses also lediglich optischer Natur und auf die Aktienzusammenlegung zurückzuführen. Dessen ungeachtet ist das Unternehmen auf dem aktuellen Niveau relativ günstig bewertet und dürfte zu den großen Gewinnern gehören, wenn die Stimmung bei Bitcoin & Co nachhaltig ins Positive umschlägt. Bis es so weit ist, brauchen Anleger aber auch hier Geduld.

Volatiler Wochengewinner

Cardano hat als Topgewinner auf Wochensicht in der Spitze mehr als 50 Prozent zugelegt. Neben dem freundlichen Krypto-Gesamtmarkt hat dabei auch ein technisches Update für Impulse gesorgt. Es soll den Transfer bestimmter Token zwischen den Blockchains von Cardano und Ethereum ermöglichen. Dies ist ein wichtiger Fortschritt in Sachen Interoperabilität zwischen den beiden Smart-Contract-Plattformen. Zwar musste der Coin einen Teil der jüngsten Gewinne inzwischen wieder abgeben, mit dem Cardano-ETP von 21Shares können risikofreudige Anleger aber auf weitere positive Impulse spekulieren. High Risk!

