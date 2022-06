Schon oft totgesagt: Darum glaubt der Krypto-Kritiker David Gerard ans Überleben des Bitcoin

• 449 Nachrufe auf den Bitcoin, die er alle überlebt hat• Unregulierter Markt ohne Gegenwert: Von Haien und Tulpenblasen• Kryptomarkt ohne Regulierung eine Gefahr für die "echte Wirtschaft"

Auf der Seite "Bitcoin Obituaries" wurden bis dato 449 Nachrufe auf das Krypto-Urgestein gesammelt, doch er hat sie alle überlebt. Vielmehr noch, nach jedem "Krypto-Winter" ging es noch steiler bergauf.

Der jüngste Nachruf ist mit "Alles Krypto soll im Feuer brennen" überschrieben und auf den 12. Mai datiert, also aus der Woche, in der algorithmische Stablecoin Terra USD seine Stabilität zum US-Dollar verlor und zusammen mit dem LUNA (jetzt LUNA classic) in die Tiefe rauschte . Mit dem Terra LUNA-Crash fiel auch der Bitcoin tief, da der Blockchain-Betreiber Terraform Labs seine Bitcoin-Reserven abstieß, um seinen Coin zu retten. Zuvor war der Kurs analog zum technologielastigen NASDAQ gefallen.

Der Autor und Bitcoin-Kritiker David Gerard sagt dem Bitcoin im Interview mit dem Tech-Magazin "Wired" ein langes Leben voraus, allerdings nicht, weil er besonders enthusiastisch für den Bitcoin wäre, denn er vergleicht die Krypto-Welt mit der holländischen Tulpenblase aus dem 17. Jahrhundert und sieht Krypto-Investoren als "dumme Trottel", die mit ihrer Gier den Bitcoin am Leben halten.

Auf seinem Twitter-Account schreibt er, der Trick bei Krypto-Crashs sei, dass die Investoren ihr Geld bereits verloren hätten, als sie die Kryptowährungen gekauft haben.

What happens when crypto crashes?



the trick with crypto is that people already lost their money when they bought in.



it's already gone.



they're in the bezzle.



they sort of know that. they just have to admit it to themselves.