Unter Druck: Der Bitcoin hält sich weiter unter der 40.000 US-Dollar-Marke

Am Montagmorgen kostete die älteste Kryptowährung auf der Handelsplattform Bitfinex rund 39.200 US-Dollar. Am Wochenende war der Kurs bis auf gut 38.000 Dollar gefallen, das war der tiefste Stand seit Anfang Februar. Auch andere Digitalanlagen wie Ether oder XRP konnten ihre Verluste vom Wochenende am Montag nur teilweise aufholen.

Die Kurse von Kryptowährungen wurden zuletzt vor allem durch die allgemeine Stimmung an den Finanzmärkten getrieben. Dort sorgte die Ukraine-Krise für erhebliche Verunsicherung. Da Digitalwerte wie Bitcoin zu den besonders riskanten Finanzanlagen gehören, wurden sie durch den Aufmarsch russischer Truppen und neuerliche Gefechte in der Ostukraine spürbar belastet.

Werbung Kryptomärkte mit starker Korrektur! Spekulative Anleger handeln jetzt mit Hebeln rund um die Uhr. Jetzt handeln 77% der Privatanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs handeln. Sie sollten sorgfältig prüfen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren

Der Wert aller derzeit rund 17.600 existierenden Internetwährungen beträgt aktuell knapp 1,8 Billionen Dollar. Der Rekord von vergangenem November, als fast 3 Billionen Dollar erreicht wurden, ist derzeit weit entfernt. Gleiches gilt für den Bitcoin-Rekord von knapp 69.000 Dollar, der ebenfalls im vergangenen Herbst markiert wurde.

/bgf/la/eas

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: 123dartist / Shutterstock.com, Lightboxx / Shutterstock.com