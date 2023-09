Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

23.09.23 09:48 Uhr

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Vormittag

Bitcoin ist am Vormittag 26.583,25 US-Dollar wert. So stieg der Bitcoin-Kurs um 09:40 um 0,02 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 26.579,14 US-Dollar stand. Daneben fällt Bitcoin Cash um -0,32 Prozent auf 207,22 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 207,88 US-Dollar. Inzwischen steigt der Ethereum-Kurs um 0,06 Prozent auf 1.594,41 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 1.593,45 US-Dollar wert. Währenddessen legt der Litecoin-Kurs um 0,59 Prozent auf 64,70 US-Dollar zu. Gestern war Litecoin noch 64,32 US-Dollar wert. Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,5126 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 09:40 bei 0,5129 US-Dollar. Daneben steigt Cardano um 0,16 Prozent auf 0,2454 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,2450 US-Dollar. In der Zwischenzeit muss Monero Verluste verbuchen. Um 09:40 fällt der Monero-Kurs um -0,13 Prozent auf 144,83 US-Dollar. Am Vortag standen noch 145,02 US-Dollar an der Tafel. In der Zwischenzeit bewegt sich IOTA kaum. Am Samstagvormittag lag der IOTA-Kurs bei 0,1486 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1484 US-Dollar. Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,0034 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0033 US-Dollar. Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,1144 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Samstagvormittag lag der NEM-Kurs bei 0,0259 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0257 US-Dollar. Zudem zeigt sich der Dash-Kurs im Aufwind. Um 09:40 zieht Dash um 0,47 Prozent auf 26,85 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 26,72 US-Dollar gemeldet wurde. Daneben fällt NEO um -1,87 Prozent auf 7,460 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 7,602 US-Dollar. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net

Bildquellen: wael alreweie / Shutterstock.com