Blick auf Trump-Putin-Gipfel: DAX geht stabil ins Wochenende -- Wall Street schließt uneins -- US-Regierung denkt wohl über Intel-Einstieg nach -- Bullish, Buffett Depot, Rüstungstitel im Fokus
Enttäuschte Hoffnungen und mehr Fragezeichen: Treffen zwischen Trump und Putin bleibt ohne Ergebnis
TAG Immobilien-Aktie: Zukauf in Polen - Ausschüttungsquote erhöht
Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

16.08.25 09:48 Uhr
Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co. | finanzen.net

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Samstagvormittag

Bitcoin erhöhte sich um 09:40 um 0,35 Prozent auf 117.745,70 US-Dollar, nachdem der Kurs am Vortag bei 117.330,90 US-Dollar gelegen hatte.

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 16,00 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 73,5 Prozent.

In der Zwischenzeit bewegt sich Litecoin kaum. Am Samstagvormittag lag der Litecoin-Kurs bei 118,94 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 118,94 US-Dollar.

Daneben steigt Ethereum um 0,57 Prozent auf 4.455,80 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 4.430,59 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 0,41 Prozent auf 594,71 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 592,27 US-Dollar.

Nach 3,077 US-Dollar am Vortag ist der Ripple-Kurs am Samstagvormittag um 1,41 Prozent auf 3,120 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen wird Dash bei 22,49 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,16 Prozent im Vergleich zum Vortag (22,23 US-Dollar).

Daneben wertet Monero um 09:41 auf. Es geht 0,62 Prozent auf 237,02 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 235,55 US-Dollar stand.

Zudem zeigt sich der NEO-Kurs im Aufwind. Um 09:41 zieht NEO um 1,91 Prozent auf 6,274 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 6,156 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem bewegt sich IOTA seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,2004 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der IOTA-Kurs bei 0,1986 US-Dollar.

Daneben steigt Cardano um 2,38 Prozent auf 0,9645 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,9421 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,4295 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 09:41 auf 0,4286 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0026 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 09:41 auf 0,0026 US-Dollar beziffert.

Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,0066 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0065 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com