Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Samstagvormittag
Werte in diesem Artikel
Bitcoin erhöhte sich um 09:40 um 0,35 Prozent auf 117.745,70 US-Dollar, nachdem der Kurs am Vortag bei 117.330,90 US-Dollar gelegen hatte.
Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 16,00 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 73,5 Prozent.
In der Zwischenzeit bewegt sich Litecoin kaum. Am Samstagvormittag lag der Litecoin-Kurs bei 118,94 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 118,94 US-Dollar.
Daneben steigt Ethereum um 0,57 Prozent auf 4.455,80 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 4.430,59 US-Dollar.
Zeitgleich verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 0,41 Prozent auf 594,71 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 592,27 US-Dollar.
Nach 3,077 US-Dollar am Vortag ist der Ripple-Kurs am Samstagvormittag um 1,41 Prozent auf 3,120 US-Dollar gestiegen.
Währenddessen wird Dash bei 22,49 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,16 Prozent im Vergleich zum Vortag (22,23 US-Dollar).
Daneben wertet Monero um 09:41 auf. Es geht 0,62 Prozent auf 237,02 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 235,55 US-Dollar stand.
Zudem zeigt sich der NEO-Kurs im Aufwind. Um 09:41 zieht NEO um 1,91 Prozent auf 6,274 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 6,156 US-Dollar gemeldet wurde.
Zudem bewegt sich IOTA seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,2004 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der IOTA-Kurs bei 0,1986 US-Dollar.
Daneben steigt Cardano um 2,38 Prozent auf 0,9645 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,9421 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,4295 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 09:41 auf 0,4286 US-Dollar beziffert.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0026 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 09:41 auf 0,0026 US-Dollar beziffert.
Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,0066 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0065 US-Dollar.Redaktion finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com