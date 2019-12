Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

GO

Heute im Fokus

DAX geht mit kleinem Minus ins Wochenende -- US-Börsen schließen schwächer -- Daimler streicht über 10.000 Stellen -- E.ON erhöht Jahresprognose -- OSRAM, Carl Zeiss Meditec, Tele Columbus im Fokus

Einzelhändler fordern in Brief an Scholz Einführung eines digitalen Euro. IPO: ThaiBev prüft Börsengang des Braugeschäfts. Zorc stärkt BVB-Coach Favre - Sancho im Kader für Hertha-Spiel. Bundestag beschließt Rekordhaushalt für 2020. Übernahmeangebot für PNE: Bislang 40 Prozent der Aktien gesichert. Credit Suisse hebt Lufthansa auf 'Outperform'.