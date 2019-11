Nur jetzt in der finanzen.net App mit BISON 10€ in Bitcoin sichern

In Zusammenarbeit mit der BISON App powered by Börse Stuttgart können Sie ohne Wallet und komplizierter, technischer Prozesse direkt Kryptowährung in der finanzen.net App kaufen.

Zur finanzen.net App

So einfach erhalten Sie als Neukunde Ihre 10€ in Bitcoin:

1. Registrieren

Direkt in der finanzen.net App mit eigener Email-Adresse registrieren

2. Per Video-Ident verifizieren

Bequem über das Smartphone oder den PC verifizieren

3. Code einlösen

In den "Einstellungen" Code bis zum 09.12.2019 eingeben

4. Geld überweisen und für mind. 50€ handeln*

Guthaben von 10€ in Bitcoin erhalten

* Innerhalb 14 Tage nach Eingabe des Codes. Es kann auch ein kleinerer Geldbetrag auf dein Konto überwiesen werden mit dem mehrmals gehandelt wird. Zu den Teilnahmebedingungen für Neukunden.

Direkt zur finanzen.net App





Bildquellen: Steve Heap / Shutterstock.com