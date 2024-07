Kurse steigen wieder - Ist die Korrektur am Kryptomarkt beendet?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Wer gestern sein Krypto-Portfolio gecheckt hat, dürfte nicht schlecht gestaunt haben, als er gesehen hat, dass der Bitcoin-Kurs unter die 54.000 Dollar Marke gekracht ist und viele Altcoins innerhalb von 24 Stunden Verluste von 10 – 20 % eingebracht haben. Dabei war das nicht etwa eine Ausnahme in einem ansonsten bullishen Marktumfeld. Seit März sind die Kurse der meisten Kryptowährungen bereits am Sinken. Heute zeigt sich ein freundlicheres Bild und der Bitcoin-Kurs notiert wieder oberhalb der 57.000 Dollar Marke. Bedeutet das, dass die Korrektur beendet ist?

Düstere Prognosen

Es kommt selten vor, dass Krypto-Enthusiasten darüber sprechen, dass der Boden noch nicht erreicht sein könnte. Meist wird bei jedem Rücksetzer davon gesprochen, dass jetzt die ideale Gelegenheit ist, nochmal “den Dip zu kaufen”, so wie man es auch in den letzten 3 Monaten immer wieder gehört hat, als der Bitcoin-Kurs von fast 74.000 Dollar auf 60.000 Dollar eingebrochen ist. Nach dem gestrigen Crash, bei dem der Kurs nochmal um tausende Dollar nachgegeben hat und die Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen um rund 8 % eingebrochen ist, wurden einige Analysten dann doch etwas kleinlauter. Nun spricht man eher davon, dass Bitcoin sogar nochmal auf 45.000 Dollar fallen könnte.

Is #Bitcoin going down to $45k?



There are a large number of orders in this region, I would not rule it out yet! pic.twitter.com/TeSeWxY9sm — ChiefraT (@ChiefraFba) July 5, 2024

Warum man trotz der heutigen Erholung mit weiter fallenden Kursen in naher Zukunft rechnet, ist klar: Die deutsche Bundesregierung hat bereits 10.000 ihrer 50.000 Bitcoin verkauft und scheint zu planen, auch den Rest zu verkaufen. Auch die US-Regierung hält Kryptowährungen im Wert von mehr als 12 Milliarden Dollar und hat damit begonnen, diese zu verkaufen. Der Elefant im Raum ist aber die insolvente Kryptobörse Mt. Gox, die ihre Gläubiger nach 10 Jahren nun ebenfalls auszahlt. Auch hier werden Kryptowährungen für Milliarden von Dollar ausgezahlt, was den Druck auf den Markt zusätzlich erhöht.

Langfristig immer noch bullish

In Zeiten, in denen die Frage im Raum steht, ob nun Bitcoin im Wert von über 20 Milliarden Dollar auf den Markt geschmissen werden, können auch die größten Optimisten nicht mehr abstreiten, dass ein paar schwierige Wochen bevorstehen könnten. Für das letzte Quartal dieses Jahres und das kommende Jahr bleiben Experten aber dennoch bullish. Zum einen wurde bekannt, dass FTX – eine weitere insolvente Kryptobörse – ihre Gläubiger im letzten Quartal dieses Jahres in Cash auszahlen wird, wobei man sich erhofft, dass ein Teil dieses Kapitals wieder in den Markt gespült wird.

FTX will distribute $16B in CASH to sidelined crypto traders



In Q4, we'll see billions of buying pressure coming



Turned bearish today? Think again



Read this to find out where the cash is headed pic.twitter.com/KpNTWQcswT — Xremlin (@0x_gremlin) July 5, 2024

Auch die Krypto ETFs in den USA sollen langfristig dafür sorgen, dass die Kurse eher steigen. Zudem wird erwartet, dass die US-Notenbank Federal Reserve die Leitzinsen früher oder später senken wird und auch die Präsidentschaftswahl in den USA dürfte sich bullish auf den Markt auswirken, falls Trump gewinnt, wie es derzeit angenommen wird. Alles in allem stehen die Chancen also gut, dass es langfristig weiter bergauf geht, auch wenn es vorher noch deutlich weiter bergab gehen könnte.

In Zeiten der erhöhten Volatilität weichen viele Anleger auf Initial Coin Offerings und Kryptowährungen jenseits der Top 100 aus, da hier die Abhängigkeit von Bitcoin nicht ganz so stark gegeben ist. Zwar ist das Risiko hier deutlich höher als wenn man in die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung investiert, dafür ist auch das Gewinnpotenzial höher. Vor allem beim neuen Pepe Unchained (PEPU) explodiert die Nachfrage derzeit.

Jetzt mehr über Pepe Unchained erfahren.

Investoren setzen auf Pepe Unchained

Bei Pepe Unchained ($PEPU) handelt es sich um einen Meme Coin, der derzeit auch im Initial Coin Offering erhältlich ist und bei dem die Nachfrage kaum höher sein könnte. Schon während des Vorverkaufs haben Anleger innerhalb kürzester Zeit Token im Wert von fast 2,5 Millionen Dollar gekauft. Das dürfte daran liegen, dass Pepe Unchained nicht nur ein weiterer Nachfolger von PEPE ist, sondern mit seiner eigenen Layer 2 Blockchain kommt, die es ermöglicht, dass sich rund um Pepe Unchained ein komplettes Ökosystem entwickeln könnte, sodass $PEPU zu einem der wichtigsten Meme Coins in diesem Jahr werden könnte.

($PEPE Initial Coin Offering – Quelle: Pepe Unchained Website)

Schon während des Vorverkaufs wird der Preis für die $PEPU-Token mehrfach angehoben. Dadurch können frühe Käufer schon bis zum Handelsstart an den Kryptobörsen einen Buchgewinn mitnehmen. Oft kann der Kurs eines neuen Coins nach einem erfolgreichen ICO innerhalb kürzester Zeit um ein Vielfaches steigen, vor allem wenn die Nachfrage von Anfang an so hoch ist wie bei PEPU. $PEPU ist auch mit einer Staking-Funktion ausgestattet, die es Stakern ermöglicht, eine Rendite in Form von zusätzlichen Token zu generieren, wobei die APY mit der Größe des Staking Pools variiert und daher vor allem am Anfang noch sehr hoch ist.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $PEPU im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.