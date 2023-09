MAKE Europe!-Kolumne

Bitwala wagt Comeback, MAKE Europe berät

19.09.23 11:30 Uhr

Bitwalas Made-in-Germany Mobile Wallet App, die bis zur Insolvenz vergangenen Jahres von mehr als 200.000 Nuri-Kunden genutzt wurde, rollt jetzt Bitcoin und Ethereum On- und Off Ramp-Lösungen für Kunden in 29 europäischen Ländern aus.

Werbung

Nur in Deutschland müssen Kunden etwas länger warten als in jedem anderen europäischen Land, da hier besondere Verfahren für Ein- und Auszahlungsdienste gelten. Eine konforme Lösung für Europas größte Volkswirtschaft ist für das vierte Quartal dieses Jahres geplant.

Bitcoin und Ethereum schnörkellos selbstverwalten

Der schnörkellose Service ohne Bankkonto wird von Striga Technology, der vollständig kompatiblen Krypto- und Bankinfrastruktur für Europa, unterstützt. Im sogenannten "Self-Custody Verfahren", bei dem Privatleute ihre eigenen Wallet Keys selbstverwahren, können ausschließlich Bitcoin und Ethereum gegen Fiat-Währungen wie den Euro gekauft oder verkauft werden. Euro-Konten ermöglichen die Ein- und Auszahlung von Euros durch SEPA -Überweisungen mit virtuellen IBANs.

Werbung Bitcoin und andere Kryptos via CFD handeln (auch mit Hebel) Bei Plus500 können Sie auf steigende wie fallende Krypto-Kurse setzen - auch mit Hebel. Testen Sie jetzt den kostenlosen Demo-Account! Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt loslegen 5 Room77-Spirit: Freiheit der Transaktion

"Seit Beginn dieses Jahres hat unser Kernteam alle Bank- und Kreditkarten aus den Nuri Mobile Apps entfernt. Wir haben uns neu positioniert und bieten Bitwala jetzt im Geist des Berliner Room77 an, dem Ort, an dem für uns alles begann: Freiheit der Transaktion", kommentiert Dennis Daiber, CEO der Bitwala GmbH. Die Berliner Bar akzeptierte zwischen 2011 und 2020 nicht nur Bitcoin, sondern auch andere Kryptowährungen, was die Vision einer dezentralen und globalen Finanzwelt unterstrich. "Wir nehmen Sicherheit nach wie vor sehr ernst. Die neugestaltete Bitwala-App setzt unsere technische Herangehensweise fort: Kein Hack, keine Verwundbarkeit, Selbstverwahrung seit 2014", so Daiber.

Noch 170 Bitcoin und 2.600 Ether

"Wir möchten einen einfachen Service anbieten und es einfach machen, Kryptowährungen in das Leben von mobilen Nutzerinnen und Nutzern zu integrieren." Mehr als 170 Bitcoin (BTC) und 2.300 Ether (ETH) befinden sich immer noch in den selbstverwalteten Wallets, auf die unsere Kunden zugreifen können", sagt Jan Goslicki, CXO und Mitbegründer der Bitwala GmbH. "Wir haben die Benutzeroberfläche neu gestaltet, um die Bitwala-App noch benutzerfreundlicher und für sowohl neue als auch erfahrene Nutzer zugänglicher zu machen."

Make Europe GmbH unterstützt

Die Make Europe GmbH hat sich seit 2015 einen Namen als Vorreiterin in den Bereichen DLT, Blockchain, EVM, Metaverse-Technologie, Web3 sowie Online-Zahlungen und Online-Brokerage gemacht. Wir sind stolz darauf, Bitwala als strategische Berater zu unterstützen und gemeinsam daran zu arbeiten, ihre Vision von modernen Web3-Dienstleistungen umzusetzen. Unsere langjährige Erfahrung und Expertise im Bereich ergänzen perfekt die Bemühungen von Bitwala, vertrauenslose Transaktionen und Finanzdienstleistungen auf höchstem Niveau anzubieten. Wir freuen uns darauf, die Zukunft der Finanzbranche in Europa mit zu gestalten. Roman Kessler ist Web3-Entwickler bei der MAKE Europe GmbH in Frankfurt. Im Herzen Europas baut der FinTech-Profi international prämierte Internetanwendungen rund um Bitcoin, Ethereum und den Digitalen Euro.

Bildquellen: MAKE Europe GmbH