Kryptowährung Shiba Inu: Ether-Wal kauft mehrere Milliarden SHIB-Token

Wie "t3n" kürzlich berichtete, ist der Hundecoin Shiba Inu bei Inhabern größerer Wallets - sogenannten Walen - sehr beliebt. Demnach zeige eine statistische Auswertungen von Whalestats, dass die Top-100-Shiba-Hodler zusammen mehr als ein Viertel sämtlicher im Umlauf befindlicher SHIB-Token besitzen. Und nun hat anscheinend ein solcher Wal erneut zugeschlagen.

50 Milliarden SHIB-Token

So hat "Jiraiya", das mit einem Wert von über einer Milliarde US-Dollar auf Platz 13 der größten Ether-Wallets liegt, am Montag den 31. Januar 2022 für über eine Million US-Dollar etwa 50 Milliarden SHIB-Token zugekauft, berichtet "BTC Echo". Wie es weiter heißt, belegt Shiba Inu inzwischen unter den 1.000 größten Ether-Wallets nach ETH und dem FTX-Token mit einem Portfolio-Anteil von 13 Prozent die drittgrößte Position.

SHIB: Vom Meme-Coin zum ernsthaften Nutzen

Nachdem Elon Musk mit seinen Tweets einen Hype bei Dogecoin auslöste, wurden einige neue Coins - darunter auch Shiba Inu - geschaffen, die den Spaßfaktor mit nützlichen Eigenschaften verbinden sollen. Beim SHIB-Token handelt es sich dabei um einen sogenannten ERC-20 Token, der auf der Ethereum-Blockchain basiert. Sein maximales Angebot ist auf eine Billion Token begrenzt.

Während der Dogecoin den Bitcoin parodiert, ist Shiba Inu eigentlich eine Parodie auf die Parodie. Trotzdem stieß auch er in der Kryptogemeinde auf großes Interesse und entwickelte sich zu einem Meme-Coin. Inzwischen ist er nach Marktkapitalisierung sogar auf Platz 14 der bedeutendsten Kryptowährungen geklettert.

Doch der Shiba Inu will mehr als nur eine reine Spaßwährung sein. Laut dem Whitepaper ist es das Ziel, ein Ökosystem aufzubauen, dass dem Token tatsächlichen Nutzen verlieht. Und tatsächlich werden mittlerweile erste Use Cases entwickelt. So wurde beispielsweise im Dezember 2021 bekannt, dass Shiba Inu in die digitale Parallelwelt Metaverse vordringen will.

