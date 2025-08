Michael Saylor legt die Bitcoin-Karten auf den Tisch

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Bitcoin korrigiert in den letzten Tagen erneut. Die Zollthematik um Donald Trump ist wieder aufgeflammt, Konjunktursorgen machen sich breit und die US-Notenbank hat ihre zögerliche Haltung in ihrer Sitzung vorgestern erneut bekräftigt. Insgesamt also keine guten Zeichen für Bitcoin.

Insbesondere wenn man die schwache Saisonalität einbezieht, die im August ebenfalls für fallende Kurse spricht. Doch einen dürfte es geben, der sich über diesen Rücksetzer wieder einmal freut. Die Rede ist von Michael Saylor, dem wohl größten Bitcoin-Enthusiasten, den die Welt je hervorgebracht hat. Dieser hat heute ein Interview auf CNBC gegeben und dabei endlich die Karten in Bezug auf seine Pläne mit Bitcoin auf den Tisch gelegt.

(Der Kurs von Bitcoin ist in den letzten Tagen gefallen, was Saylor erneut genutzt hat – Quelle: Tradingview.com)

Das hat Michael Saylor jetzt mit Bitcoin vor

Unter Michael Saylors Anleitung ist der ehemals nur mäßig erfolgreiche Softwarehersteller Strategy (ehemals MicroStrategy) zu einem der größten Bitcoin-Investoren der Welt geworden. Hierbei wird das Unternehmen nur von echten Größen wie der Wallet von Satoshi Nakamoto und BlackRock übertroffen. Insgesamt besitzt Strategy mittlerweile mehr als 628.000 $BTC mit einem Gesamtwert von 72,02 Mrd. US-Dollar. Die gigantische Bitcoin-Position von Strategy liegt dabei mit beinahe 26 Mrd. US-Dollar im Gewinn. Erst vor wenigen Tagen hat Saylor erneut 21.000 $BTC gekauft. Und wie es aussieht, ist er noch lange nicht am Ende. Das zumindest lässt sein neuestes CNBC Interview vermuten.

https://twitter.com/Vivek4real_/status/1951251420994298107

Von der Moderatorin auf seine Pläne in Bezug auf Bitcoin angesprochen, erklärte Saylor, dass er sich vorstellen könne, dass Strategy bald bis zu 1,5 Mio. $BTC besitzt. Damit wäre Strategy der größte Bitcoin-Hodler der Welt und würde mehr Bitcoins halten als die Wallets von Satoshi Nakamoto. Für Bitcoin könnte das den Eintritt des immer näher rückenden Angebotsschocks bedeuten. Damit könnte der Kurs von Bitcoin auf unglaubliche Höhen explodieren und vielleicht eines Tages sogar das von Saylor angepeilte Kursziel von 13 Mio. US-Dollar pro Bitcoin erreichen.

Bitcoin Hyper geht durch die Decke

Bitcoin Hyper wurde entwickelt, um Bitcoin für immer zu verändern. Denn die Bitcoin-Blockchain ist trotz ihrer Stabilität ein eher veraltetes Modell. Transaktionen dauern lange und sind teilweise kostenintensiv. Zudem können zahlreiche DeFi-Anwendungen, die mit Ethereum oder Solana möglich sind, nicht genutzt werden.

Darunter fallen etwa Lending oder Staking, um eine zusätzliche passive Rendite zu erzielen. Bisher gibt es keine Zinsen auf Bitcoin. Diese Möglichkeiten eröffnen sich Anleger zukünftig durch die neue Layer-2-Lösung von Bitcoin Hyper. Die neue Blockchain basiert auf Solana und Anleger, die ihre Coins bridgen, könnten dort mit Bitcoin erstmals sämtliche Vorteile des Solana-Ökosystems nutzen, inklusive Zinsen für DeFi-Anwendungen. Zu Bitcoin Hyper gehört auch der native $HYPER-Token, der sich für Anleger im besten Fall als extrem gewinnbringend erweisen könnte.

(Zahlreiche Investoren haben die Chancen des $HYPER-Tokens bereits genutzt und fast 6,4 Mio. US-Dollar in das Projekt investiert – Quelle: bitcoinhyper.com)

Die Nachricht von Bitcoin Hyper und des Initial Coin Offerings des $HYPER-Tokens hat auf dem Kryptomarkt bereits hohe Wellen geschlagen. Über 17.000 Anleger bilden bereits eine starke $HYPER-Community auf X (ehemals Twitter) und Telegram. Diese Community hat bereits unglaubliche 6,4 Mio. US-Dollar in den Coin investiert. Die Nachfrage ist also bereits hoch und dürfte bald noch höher werden, wenn die Blockchain startet. Anleger, die noch vor der nächsten Preiserhöhung in wenigen Stunden einsteigen, könnten dabei zu den großen Gewinnern gehören, da Analysten vermuten, dass $HYPER schon bald ein Milliarden Dollar Altcoin sein könnte.

