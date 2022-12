Move2Earn: Der neue Trend 2023 revolutioniert Fitness-Branche

Ähnlich wie beim Play2Earn-Konzept werden Benutzer für eine Aktivität oder Erfolge belohnt, nur dass es sich beim Move2Earn nicht um ein Blockchain-basiertes Videogame handelt, sondern um eine revolutionäre Fitness-App von FightOut. Die Zeiten, in denen Fitnessbegeisterte und motivierte Neueinsteiger einen langwierigen und oftmals teuren Vertrag abschließen mussten, sind damit endgültig vorbei.

Aber FightOut ist mehr als Sport, denn die App bringt das Thema Bewegung, Sport und Fitness ins Metaverse und bietet einen personalisierten Avatar an, der für die Erfolge der realen Person mit NFT belohnt wird.

Statista.de: 38 % der Befragten würden Skydiving im Metaverse machen

Morning Consult: 27 % der Millennials würden Sport-Event im Metaverse ansehen

2 von 5 Befragten wollen einen Avatar, der sie im Metaverse repräsentiert

Sony will mit Manchester United Sport-Community im Metaverse aufbauen

FightOut übertrumpft alle bisherigen Fitness-Apps

Raus aus dem Fitness-Studio, rein ins Metaverse

Das rasant wachsende Segment des klassischen Fitness-Marktes überrascht alle Experten und ist gleichwohl die langersehnte Antwort auf eine sinnvolle und vor allem digitale Alternative zu langweiligen und stickigen Fitnessstudios. Das Trainieren in geschlossenen Räumen, oftmals sogar ohne Fenster und frische Luft, spricht die junge Generation nicht mehr an. Für die Älteren waren die aufkommenden Fitnessketten eine gute Gelegenheit für einen Ausgleich zum stressigen Arbeitstag.

Quelle: https://www.sony.co.uk/presscentre/news/sony-to-become-the-official-virtual-fan-engagement-partner-of-manchester-city-football-club

Stumm konnte man sich auf das Laufband stellen, Musik über Kopfhörer hören oder einfach die Gewichte kommunikationslos vor sich her heben und senken. Bei den Millennials aber kam ein neuer Gedanke auf, und zwar der, sich sozialen Gruppen beim Trainieren anzuschließen und sich gegenseitig bei Herausforderungen zu motivieren. Mit der digitalen Transformation kam auch das Metaverse auf und viele Sportler warteten sehnsüchtig auf eine adäquate Lösung, die alle begehrten Aspekte in einer Plattform vereint.

Die obere Grafik zeigt, dass es vor allem die Ethereum Blockchain ist, auf der Entwickler den Sektor Move2Earn aufbauen. Als Teil der GameFi Branche, steht dem ein riesiges Wachstumspotenzial voraus, so verschiedene Analysten. Die nächste Grafik zeigt das monatliche Investitionsvolumen in die Branche.

Realversum im Fitness-Bereich

Die Fitness-Apps der Zukunft wurden von Play2Earn-Games wie Calvaria oder RobotEra beeinflusst. Krypto-Anhänger, aber vor allem Menschen, die gesund und fit bleiben wollen, können sich ihre NFT-Turnschuhe anziehen und mit modernster Technik mehr Bewegung und Spaß an Sport erleben. Die branchenspezifische Entwicklung ermöglicht es Personen, Belohnungen in Form von Punkten, virtuellem Geld oder Auszeichnungen als NFT zu erhalten. Sie minten ihren eigenen persönlich angepassten Avatar, der im Metaversum virtuelle Wettbewerbe erledigt, während sich der reale Besitzer mehr bewegt und durch Video-Coaching an seiner körperlichen Fitness arbeitet.

Bei FightOut werden die Bewegungen des Nutzers an den Avatar übertragen, mit jedem Schritt und jeder Challenge im realen Leben, wächst die Anerkennung des Avatars im Metaverse und der erhält für die Anstrengungen Belohnungen. Diese lassen sich vom Nutzer entweder sammeln oder auf NFT-Marktplätzen veräußern, denn als digitaler Eigentumsnachweis auf Basis eines Non Fungible Tokens ist es übertragbar.

Move2Earn wird zum Megatrend

Non Fungible Token spielen bei dem Megatrend Move2Earn eine große Rolle, denn sie machen die Abbildung eines realen Nutzers über den digitalen Avatar im virtuellen Raum, dem Metaversum, möglich. Doch NFT sind auch die Chance auf Motivation und Anreiz, denn sie lassen sich in Form von Belohnungen an die Mitglieder ausschütten. Sei es für die Erreichung einer speziellen Auszeichnung oder die Teilnahme an zusätzlichen Workout.

Auch Anhänger von Fitness-Boxen kommen bei FightOut voll auf ihre Kosten, denn die Entwickler entstammen nicht nur der Finanzbranche, sondern direkt dem Boxsport. Sie und weitere nachweislich qualifizierte Spezialtrainer unterstützen die Mitglieder, formen und fördern sie in einem gesunden Maß. Auch dafür können sie Belohnungen erhalten, entweder als NFT oder neue Coins des Utility-Tokens $FGHT.

FightOut im Pre-Sales verfügbar

Das Projekt von FightOut befindet sich noch in der Entwicklung, was eine hervorragende Gelegenheit für Anleger ist, die gerne mit kleinen Beträgen in die Welt des Krypto-Tradings einsteigen wollen. Zurzeit ist die Phase 1 des Vorverkaufs veröffentlicht und Anleger können für nur 0,0166 $ dabei sein. Sichern Sie sich jetzt diesen Preisvorteil, noch bevor die zweite Phase des Pre-Sales für einen höheren Preis öffentlich geht.

FightOut konnte schon mehr als 2,48 Millionen USD einsammeln, und zwar innerhalb kürzester Zeit. Das zeigt, das große Interesse der Community und Anleger an dem neuen Megatrend Move2Earn. Die nächste Entwicklung soll die Fitness-App sein, mit der Nutzer dann die erste Verbindung mit ihrem persönlich erzeugten Avatar eingehen können. Er ist praktisch die Eingangstür in die Welt von FightOut.

Schon heute ist klar, dass der FightOut-Token an die Exchanges gehen wird und zwar zum Preis von 0,0333 $. Das bedeutet, wenn Sie heute einsteigen und der Coin ab dem 05. April als IEO gelistet sein wird, haben Sie bereits automatisch einen Gewinn erzielt. Bleiben Sie aber auf jeden Fall dabei, denn dann geht das Projekt erst in die Hauptphase und weitere Entwicklungen werden veröffentlicht.

Wer sind die Ambassador von FightOut?

Tremayne Dortch, Personal Trainer aus Houston, Texas, erster American Ninja Warrior 4, zuletzt American Ninja Warrior 11.

Amanda Ribas, MMA Fighter, Jahrgang 1993, UFC Fliegengewicht 2019

Savannah Marshall, Großbritannien, geb. 1991, professionelle MMA Kämpferin, Profi seit 26. August 2017, Statistik: 12-1, 10 KO

Taila Santos, MMA Kämpferin, ebenfalls aus Brasilien, Statistik: 19-1-1, 10 KO, Frauen Fliegengewicht, Profi seit 23.11.2013

Vorteile von FightOut

Die NFT, die in der App oder auf der Plattform von FightOut ausgegeben werden, können sich Benutzer verdienen, indem sie beispielsweise eine extra Trainingseinheit mit einem der Ambassador von FightOut buchen. Anschließend können die NFT auf der Plattform eingesetzt werden, um ein passives Einkommen zu erzielen.

FightOut kombiniert GameFi, NFT, GPS-Technologie und die Blockchain mit Fitness, Sport und Boxen. Die Plattform richtet sich sowohl an Neueinsteiger als auch erfahrene Fitness-Freaks.

Mit der Web3 Livestyle-App Companion von FightOut tracken Benutzer ihre Bewegungen, die danach an den eigenen Avatar übertragen werden. Dafür erhalten Sie NFT oder In-App-Token $FGHT. In der App können die Token gegen andere Dienste eingetauscht werden. Es sind weitere Verwendungsmöglichkeiten geplant, was die Nachfrage nach diesen Token erhöhen und damit den Wert stabilisiert.

Wie können Nutzer den Utility-Token $FGHT kaufen?

Derzeit ist FightOut ein Projekt in der Frühphase, was es privaten Anlegern möglich macht, zu sehr niedrigen Preisen pro Token einzusteigen. Derzeit liegt der Preis bei nur 0,0166 $! Interessierte Anleger können mit ETH über Kreditkarte bezahlen oder mit USDT, dem Stablecoin von Tether, $FGHT kaufen. Nach Ende der Pre-Sales können die Token angefordert werden und werden dann an die verbundene Wallet gesendet.

Es ist empfehlenswert entweder MetaMask (Desktop) oder TrustWallet (mobil) zu verwenden. Die Anleitungen sind auf der Webseite einfach beschrieben und derzeit gibt es sogar einen 50 % Bonus.

FightOut im Pre-Sales: Jetzt in den Megatrend Move2Earn einsteigen!

Fazit: Move2Earn ist längst ein etablierter Trend und nicht nur ein vorübergehender Hype. Die Menschen suchen nach digitalen Alternativen zu klassischen Fitness-Studios und wünschen sich neben mehr sozialer Interaktion auch neue Belohnungs- und Motivationsmechanismen. Die Blockchain und die NFT sind die idealen Technologien dafür und das Metaverse bietet den virtuellen Raum, in dem Fitness und Sport in der Zukunft stattfinden werden. FightOut ist im Pre-Sales verfügbar und ideal für Einsteiger.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFT bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie selbst in Kryptowährungen und versteht daher die Herausforderungen und Chancen für Krypto-Trader.