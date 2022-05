Kryptobörse KuCoin 10 Milliarden US-Dollar wert

• KuCoin hat 18 Millionen Nutzer in über 200 Ländern und Regionen• Pre-Series-B-Finanzierung bringt dem Unternehmen 150 Millionen US-Dollar ein• Kapital wird unter anderem genutzt, um die Produktpalette auszubauen

Kryptobörse KuCoin

Die Kryptobörse KuCoin wurde im Jahr 2017 gegründet und ist mittlerweile zur fünftgrößten Krypto-Börse auf dem Markt herangewachsen, die über 700 digitale Vermögenswerte führt. Schon ein Jahr nach der Gründung konnte das Unternehmen in einer Series-A-Finanzierungsrunde ganze 20 Millionen US-Dollar an Kapital einsammeln. Derzeit bietet das Unternehmen seinen 18 Millionen Nutzern in 207 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt verschiedene Funktionen, wie zum Beispiel Spot-Handel, Margin-Handel, P2P-Fiat-Handel, Futures-Handel, Staking und Lending.

Werbung Volatile Marktphasen als Trading-Chance nutzen: Jetzt Kryptowährungen mit Hebel direkt handeln. Jetzt handeln Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Zehn Milliarden US-Dollar Bewertung

In einer von Jump Crypto geleiteten Pre-Series-B-Finanzierung erhielt das Unternehmen nun ein Kapital von 150 Millionen US-Dollar. Zusätzlich beteiligten sich an der Finanzierungsrunde auch Circle Ventures, IDG Capital und Matrix Partners. In einer Pressemitteilung zu der Finanzierungsrunde erklärte das Unternehmen außerdem, dass es mit einem Wert von zehn Milliarden US-Dollar bewertet wurde. "KuCoin bietet eine umfassende Plattform für Krypto-Dienstleistungen für ein globales Publikum, was einer der vielen Gründe ist, warum wir stolz sind, diese Runde anzuführen", erklärt Tak Fujishima, Head of Asia bei Jump Crypto. Der CEO von KuCoin, Johnny Lyu, erklärt seinerseits, dass das Vertrauensvotum von solchen prominenten Investoren die Vision des Unternehmens untermauern würde. Diese sei, dass eines Tages alle mit Krypto handeln werden.

Dafür nutzt das Unternehmen das eingesammelte Kapital

KuCoin plant mit dem neu erhaltenen Kapital einerseits die nächste Generation des KuCoin-Kernhandelssystems zu bauen, was zu einer zehnfachen Leistungsverbesserung führen soll. Außerdem sollen dadurch die globalen Regulierungsbemühungen von KuCoin unterstützt werden, um 18 Millionen Nutzer in über 200 Ländern und Regionen besser bedienen zu können. Des Weiteren sei auch die Verbesserung der Sicherheits- und Risikomanagementsysteme geplant, um die Plattform sicherer und zugänglicher für alle Nutzer und Nutzerinnen zu machen. "Wir freuen uns, das Unternehmen bei seinem weiteren Wachstum und der Erweiterung seines Angebots in den Bereichen Futures und Margin-Handel, Kreditvergabe, Staking und passive Ertragsgenerierung zu unterstützen, um das Wachstum des Web 3.0 und der Kryptomärkte zu fördern", so Fujishima zu den Plänen des Unternehmens.

E. Schmal / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com, KuCoin