Neues Listing bei Gate.io für Dash 2 Trade: 4-tägige Finanzierungsrunde, um weitere Tier-1-Notierungen zu unterstützen

Am 11. Januar 2023 wird der native D2T Token der fortschrittlichen Plattform für Krypto-Analysen & Trading-Signale zusätzlich auf der Tier-1-CEX Gate.io gelistet. Nachdem es in den vergangenen Tagen einen massiven Kapitalzufluss im Krypto-Presale von Dash 2 Trade gab, verkündete das Team hinter der neuen Kryptowährung das Gate.io-Listing und eine weitere Finanzierungsrunde, um in vier Tagen noch mehr Kapital einzusammeln.

Heute konnten die Verantwortlichen die anvisierte Hardcap von 13,42 Millionen $ in der letzten Vorverkaufsphase erreichen. Mit einer dynamischen Nachfrage im Rücken verlängerte man nun den Presale um eine weitere Finanzierungsrunde.

Vier Tage haben Investoren Zeit, bis zu 36 Millionen D2T Token zu einem Preis von 0,0566 $ zu kaufen. Damit bringt die letzte Vorverkaufsphase einen Aufschlag von 4 % zum vorherigen Preis. Dash 2 Trade möchte somit 2,001,600 $ zusätzlich einsammeln, woraus eine neue Hardcap von 15,421,600 $ für das innovative Krypto-Projekt resultiert.

Darum ist die neue Presale-Phase eine gute Nachricht für alle D2T-Investoren

Die Verlängerung des Krypto-Presales um vier Tage, um weitere 2 Millionen $ einzusammeln, bietet große Chancen für alle Früh-Investoren.

D2T-Listings bei weiteren Tier-1-Exchanges geplant

Mit der Vereinbarung zwischen Dash 2 Trade und Gate.io konnte man die nächste Tier-1-Exchange für ein Listing gewinnen. Ein Teil des frischen Kapitals soll somit in das Gate.io-Listing fließen, um einen positiven Handelsstart zu unterstützen. Zugleich werden weitere Mittel benötigt, um noch mehr Tier-1-CEX für D2T zu finden.

Main reasons for the pre listing over-funding round



A thread



1/ Support exchange listings

We want to support the token by securing more tier 1 exchange listings. — Dash 2 Trade (@dash2_trade) January 4, 2023

Schnelle Produktentwicklung: Fertigstellung des Strategy-Builder in Reichweite

Bis dato stellten die Entwickler bei Dash 2 Trade ihre Zuverlässigkeit bei der Finalisierung der Roadmap unter Beweis. Mit frischem Kapital möchte man nicht nur die ursprüngliche Vision weiterentwickeln, sondern schnell neue Features launchen. Beispielsweise soll zeitnah der Strategy-Builder fertiggestellt werden und das dazugehörige Backtesting-Tool noch mehr Funktionen erhalten.

Die anfängliche Finanzierung durch Venture Capital verschaffte Dash 2 Trade einen Vorsprung. Mit dem zusätzlichen Raising Capital möchte man genau diesen Vorteil bewahren.

Nachfrage explodiert nach Veröffentlichung des Beta-Presale-Dashboards

Im Dash 2 Trade Vorverkauf entwickelte sich die Nachfrage zuletzt dynamisch. Am heutigen Mittwoch, dem 04. Januar, endete die eigentlich letzte Vorverkaufsphase. Dabei konnte das eingesammelte Kapital die 500.000 $ locker überschreiten.

Zuletzt wirkte sich die Veröffentlichung des Beta-Presale-Features von Dash 2 Trade positiv auf die Entwicklung aus. Die Anzahl an Anmeldungen für die kostenlos nutzbare Funktion überstieg die Erwartungen deutlich. Mit einer hochwertigen Erscheinung floss zugleich auch mehr Kapital in den Dash 2 Trade Presale, da Nutzer des Features augenscheinlich die verbleibenden D2T Coins schnell aufkauften.

Übrigens ist Dash 2 Trade der Konkurrenz einen großen Schritt voraus. Denn das lukrative Marktsegment der Krypto-Presales wird von vielen Wettbewerbern ignoriert. Aktuell handelt es sich um die einzige Funktion, die diesen Bereich am Markt erfasst. Marktteilnehmer erhalten umfangreiche Informationen zu den bevorstehenden Krypto-Presales, inklusive eines innovativen ICO-Scorings mit dem Dash Score.

Nach dem Launch der Beta-Version können sich interessierte Anleger ganz einfach auf beta.dash2trade.com registrieren.

Innovativen Krypto-Presale in der Ferienzeit verpasst? Jetzt Dash 2 Trade in der fünften Presale-Phase noch vier Tage lang kaufen

Wenn Investoren in der hektischen Ferienzeit keine Zeit für Krypto-Transaktionen hatten, gibt es nun in dem verlängerten Presale die letzte Chance. Wer jetzt erst auf die innovative Handelsplattform für Kryptos aufmerksam wurde oder sich zunächst selbst von der Funktionsfähigkeit des Dashboards in der Beta-Version überzeugen wollte, könnte noch D2T Coins kaufen.

Zugleich ist der Anfang des Jahres traditionell beliebt, um im Krypto-Portfolio aufzuräumen und ggf. potenzielle 10x Coins in das Portfolio aufzunehmen. Zweifelsfrei gibt es im verlängerten Presale gute Gründe, D2T Token zu kaufen.

Vier Notierungen bei zentralisierten Krypto-Börsen bestätigt, weitere folgen zeitnah

Mit dem nächsten CEX-Listing bei Gate.io gibt es insgesamt bereits vier zentralisierte Krypto-Börsen, die alle am 11. Januar den D2T Coin zum Handel zulassen werden. Zuvor wurden bereits die Notierungen bei ChangellyPro, LBank und BitMart verkündet. Ergänzend erfolgt auch eine Notierung bei der führenden Ethereum-basierten DEX-Uniswap.

Gate.io ist dabei nach Handelsvolumen eine der größten Krypto-Börsen und wird von Coingecko auf Platz 14 und bei CoinMarketCap auf Platz 17 gelistet. Das tägliche Handelsvolumen liegt regelmäßig über 200 Millionen $.

ATTENTION



Tier 1 CEX listing confirmed!



Dash 2 Trade will be listed on https://t.co/HValaleQCo



Wednesday, 11th of January pic.twitter.com/WvCs6gWUpm — Dash 2 Trade (@dash2_trade) January 4, 2023

Vier Tage verbleiben den Investoren noch, um sich an einem der größten Krypto-Presales des Jahres zu beteiligen, der am Ende über 15 Millionen $ Raising Capital eingesammelt haben dürfte.

Dash 2 Trade adressiert zugleich Millionen von Krypto-Händlern weltweit an, die mit der innovativen Plattform ihren Krypto-Handel auf die nächste Stufe heben wollen.

Wenn Anleger noch am Krypto-Presale teilnehmen wollen, können sie in der fünften Presale-Phase mit ETH oder USDT einfach die Dash 2 Trade Coins erwerben. Alternativ steht auch die Möglichkeit zur Verfügung, mit Kreditkarte direkt über die Website Ether zu kaufen und diese dann gegen D2T Coins zu swappen.

Besonders intuitiv gelingt dies mit dem mobilen Trust Wallet, indem man via Desktop-Erweiterung direkt die Dash 2 Trade Website besucht.

Das Team von Dash 2 Trade wurde bereits von Coinsniper einer KYC-Verifizierung unterzogen, zugleich wurde der Contract-Code von Solidproof auditiert.

