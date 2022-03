ÖFB: Österreichs Nationalspielerinnen und -spieler als NFT erhältlich

• Der Österreichische Fußballbund veröffentlicht 810 NFTs zu je fünf Spielern und Spielerinnen der Nationalteams• Zahlungsmittel für die ÖFB-NFTs ist die Kryptowährung Ether• Sollte das Projekt große Beliebtheit erfahren, soll es im Oktober weitere NFTs geben

Neuerdings können Fans NFTs zu David Alaba, Marko Arnautovic, Laura Feiersinger, Manuela Zinsberger und je drei weiteren Spielern beziehungsweise Spielerinnen des Österreichischen Fußballbundes (ÖFB) erwerben - dies kündigte der Verein in einer Pressemitteilung und auf einer eigens veröffentlichten Website zu der neuen NFT-Kollektion an.

ÖFB-NFTs sind mit sonst nicht erhältlichen Leistungen verbunden

NFTs im Sport-Bereich stellen meist eine Art Sammelkarte dar - der ÖFB folgt diesem Trend eigenen Angaben zufolge jedoch nicht. Simon-Peter Chamzara, Projektleiter des ÖFB, wird von Futurezone wie folgt zitiert: "Wir wollen bei unserem Angebot die besten Elemente des NFT-Hypes heranziehen. Von digitalen Sammlerkarten sind wir weggegangen. Wir sehen unsere NFTs nicht als Handelsware, sondern wollen Fans Leistungen liefern, die man normalerweise nicht kaufen kann."

Solche Leistungen sind der ÖFB-Website für NFTs zufolge beispielsweise Fan-Pakete, die regelmäßige kostenfreie Teilnahme an Ticketverlosungen, Gutscheine für ein Meet & Greet mit einzelnen Spielern oder Spielerinnen oder auch eine Trainingseinheit mit einem ÖFB-Trainer. Die Leistungen zu einzelnen Spielern oder Spielerinnen können den Geschäftsbedingungen zufolge solange eingelöst werden, wie die jeweilige Person Mitglied der Nationalmannschaft ist. Es gibt beim ÖFB die NFT-Kategorien Basic, Premium, Rare und Unique, wobei es deutlich mehr NFTs in der Kategorie "Basic" (50 NFTs pro Spieler oder Spielerin) gibt als in der Kategorie "Unique" (ein NFT pro Spieler oder Spielerin).

Weiterverkauf von Unique-NFTs des ÖFB könnte attraktiv sein

Entsprechend Chamzaras Erklärung, dass die NFTs keine Handelsware darstellen, bietet der ÖFB keine eigene Plattform zum Weiterverkauf seiner NFTs an. Dies ist jedoch trotzdem möglich - Chamzara äußert gegenüber Futurezone: "Bei Basic-NFTs wird das wohl weniger der Fall sein, aber bei Unique NFTs wird das attraktiv sein." Denn von den Unique-NFTs gibt es zwar jeweils nur ein einziges, die damit verbundene Leistung jedoch ist nicht einmalig, sondern kann vorerst bis Ende 2026 unter bestimmten Bedingungen mehrfach eingelöst werden.

Interessenten wissen vor dem Kauf nicht, welche NFTs sie erhalten

Insgesamt gibt es nach Angaben der ÖFB-Website des Projekts 810 NFTs, von denen 50 für Marketing-Zwecke und den Geschäftspartner Ahoi Käpptn! reserviert sind. Angekündigt wurde die Versteigerung in Anlehnung an das Gründungsdatum des ÖFB für den 3. März um 19:04 Uhr. Auf der Website wird erklärt, dass Fans ab dieser Uhrzeit bis zu zehn NFTs erwerben können. Die Besonderheit: Die NFTs, die je 0,08 ETH (umgerechnet rund 200 Euro) zuzüglich Transaktionsgebühr kosten, sollen zufällig zugeteilt werden - Interessenten haben also keinen Einfluss darauf, welche NFTs sie erwerben. In einem loom-Video des ÖFB wurde angekündigt, dass dies erst einige Tage nach dem Verkaufsdatum offengelegt wird.

Falls das Projekt von den Fans gut angenommen wird, will der ÖFB neue NFTs zu weiteren Spielern und Spielerinnen zum Verkauf anbieten - der ÖFB-Website für NFTs zufolge bereits im Oktober dieses Jahres. Ob der Zeitraum für die Einlösung der verbundenen Leistungen verlängert wird, werde bis Ende 2025 bekannt gegeben.

