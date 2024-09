Pepe Unchained geht gerade im PreSale durch die Decke - das ist die Ursache dafür

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Pepe Unchained sorgt derzeit im PreSale für großes Aufsehen und begeistert die Krypto-Community. Das neue Meme-Coin-Projekt hat in kürzester Zeit über Millionen Dollar an Initialkapital gesammelt – und das noch vor dem offiziellen Börsenstart. Ein ausgeklügeltes Konzept, eine eigene Layer-2-Blockchain und hohe Staking-Renditen machen Pepe Unchained zu einem der vielversprechendsten Projekte im Meme-Coin-Sektor. Doch was steckt hinter diesem enormen Erfolg?

PreSale von PEPU generierte bereits über 14 Millionen Dollar an Funding

In den vergangenen Monaten hat sich die Anzahl neuer Krypto- und speziell Meme-Coin-Projekte, die auf den Markt kommen, gefühlt noch einmal vervielfacht, und es ist schier unmöglich, den Überblick über alle neuen Krypto-Projekte und Meme-Coins zu behalten. Die hohe Konkurrenz führt dazu, dass es nur noch wenigen Projekten gelingt, von Anfang an stark zu performen und sich von der Masse abzuheben.

Umso überraschender war es da für viele, dass das neue Meme-Coin-Projekt Pepe Unchained in seinem noch laufenden Pre-Sale derart durch die Decke geht. Tatsächlich befindet sich dieses Projekt nämlich noch ganz am Anfang seiner Entwicklung, in der erwähnten Pre-Sales-Phase, die von Projekten dafür genutzt wird, ein Initial-Funding aufzubauen, um ihre Vision umzusetzen. Anlegern wird gleichzeitig die Möglichkeit geboten, zu stark vergünstigten Konditionen in den Coin des Projektes PEPU zu investieren.

Pepe Unchained hat es geschafft, in nur wenigen Monaten im Pre-Sale ein rekordverdächtiges Funding von bisher über 14,3 Millionen Dollar zu generieren. Im Pre-Sale kann der eigene Coin PEPU derzeit noch zum vergünstigten Kurs von 0,00982 Dollar gekauft werden. Der Kauf ist dabei mit ETH, BNB, USDT oder einfach mit einer Bankkarte möglich. Das Pre-Sale-Modell ist so aufgebaut, dass der Kurs zwar festgesetzt ist, jedoch während der verschiedenen Pre-Sale-Phasen nach und nach angehoben wird, was Investoren zusätzlich motiviert, so früh wie möglich zu kaufen.

Der aktuelle PEPU-Kurs von 0,00982 Dollar pro Coin wird nun nur noch etwas mehr als einen Tag bestehen bleiben, bevor der nächste Preisanstieg bevorsteht. Die im Pre-Sale erworbenen Coins können danach auch sofort im Staking-Vertrag von Pepe Unchained eingezahlt werden, was jährliche Staking-Renditen von bis zu 145 % ermöglicht. Das macht es natürlich doppelt attraktiv, in den Coin zu investieren, und erklärt, warum bereits fast 1,1 Milliarden PEPU-Coins von Anlegern gestaked wurden.

Was ebenfalls noch interessant zu wissen ist: Es gibt bereits eine große Community zu dem Projekt, die allein auf der Social-Media-Plattform X aus über 18.000 Followern besteht. Doch was ist eigentlich der Grund, warum sich viele Anleger gerade jetzt für ein Investment in diesen Coin entscheiden?

Eigene Layer-2-Chain dürfte Hauptgrund für Beliebtheit von Pepe Unchained sein

Nun, der Hauptgrund dürfte sein, dass es sich bei PEPU um einen neuen Memecoin handelt, der, wie der Name vielleicht schon verraten lässt, zumindest im metaphorischen Sinne die Ketten des originalen PEPE-Meme-Coins sprengen und an dessen früheren Erfolg anknüpfen möchte – und es besser machen will als das Original. Dafür baut PEPU auf der Ethereum-Blockchain auf, über die PEPE direkt lief, und entwickelt eine eigene Layer-2-Blockchain, welche zum einen höhere Transaktionsgeschwindigkeiten und zum anderen niedrigere Transaktionsgebühren ermöglichen soll, was das Investment in PEPU vor allem für kleinere Privatanleger attraktiver machen könnte.

Die eigene Blockchain soll 100-mal effektiver und schneller sein als Ethereum, und ein eigener Block Explorer soll maximale Transparenz bieten. Zudem hat das Projekt ein sogenanntes “Frens with Benefits”-Programm gelauncht, bei dem Entwickler eigene Projekte vorstellen können, die sie auf der Pepe Unchained-Blockchain aufbauen möchten und die dann möglicherweise akzeptiert werden. Das könnte dazu führen, dass auf Pepe Unchained ein ganzes neues Meme-Coin-Ökosystem mit eigenen Memecoins und Projekten entsteht. Die Entwickler haben sogar in Aussicht gestellt, dass es möglicherweise bald eine eigene dezentrale Exchange von Pepe Unchained geben könnte.

Pepe Unchained — Groundbreaking Layer 2 Blockchain technology.



Welcome to the future of meme coins. pic.twitter.com/iC9b6YSynT — Pepe Unchained (@pepe_unchained) September 6, 2024

Zudem überzeugt das Projekt auch mit einem sinnvollen Tokenomics-Konzept. Von den insgesamt existierenden 8 Milliarden Coins sind allein 40 % für den Pre-Sale reserviert, womit Anlegern vor dem Start ein großer Teil der Coins verfügbar gemacht wird. Das Staking, welches ebenfalls einen hohen Stellenwert für die Beliebtheit des Projektes einnimmt, ist mit 30 % gesichert. Gleichzeitig sollen 10 % aller Coins in das Marketing investiert werden, um die Reichweite von Pepe Unchained auch in Zukunft hochzuhalten und zu erweitern.

Jeweils 7,5 % sollen für Liquidität und Projektweiterentwicklung verfügbar gemacht werden, und für das Chain Inventory sind noch einmal 5 % vorgesehen. Das alles führt offenbar dazu, dass viele Investoren überzeugt sind, dass es sich bei Pepe Unchained um ein gut durchdachtes und zukunftsträchtiges Meme-Projekt handelt, bei dem sich ein Investment gerade noch lohnen könnte.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.