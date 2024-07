PEPE Unchained vereint technologischen Fortschritt mit Meme-Welt

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Erst vor wenigen Wochen ist ein neuer Presale gestartet, der die Welt der Meme-Coins mit technologischem Fortschritt vereint. Im Vordergrund steht dabei unter anderen die Community, die generell bei Meme-Coins maßgeblich für deren Erfolg verantwortlich ist und eine besondere Rolle zugeordnet bekommt. Doch was verbirgt sich hinter PEPE Unchained konkret und weshalb erhält das Projekt derzeit eine solch hohe Aufmerksamkeit?

Jetzt den Presale von Pepe Unchained entdecken

PEPE Unchained ruft eigenes Ökosystem ins Leben

Die meisten Meme-Coins sind im Grunde als reine Spaßwährungen zu betrachten, denen kein gesonderter Nutzen zugeschrieben wird. Der Wert des Meme-Coins entsteht durch die Beliebtheit innerhalb der Community, welche sich über einen gewissen Zeitraum rund um das Meme und damit auch um den Meme-Coin herum gebildet hat. Bei PEPE Unchained steht jedoch nicht nur die Community selbst im Vordergrund, sondern genauso die technologische Fortschrittlichkeit. Das Ziel ist in diesem Zusammenhang klar gesteckt: Der Aufbau eines eigenen Krypto-Ökosystems. Das Ökosystem soll auf der fortschrittlichen Layer 2 Blockchain aufgebaut werden, einer der fortschrittlichsten Blockchains am Markt.

Daran schließt sich unmittelbar die Meme-Figur des Projektes an. Die Meme-Figur von PEPE Unchained ist eine alt bekannte und zwar niemand geringeres als PEPE selbst, wie bereits schon auf den ersten Blick zu erwarten war. In der Vergangenheit hat die Meme-Figur PEPE mehrfach beweisen, dass sie äußerst beliebt in der Kryptoszene und weit darüber hinaus ist, unter anderen durch den Meme-Coin PEPE, der innerhalb der letzten Monate für Furore am Kryptomarkt gesorgt hat. Doch solch ein umfangreiches Projekt kommt nicht ohne einen gut durchdachten Plan aus. Aus diesem Grund lohnt es sich, die Roadmap von PEPE Unchained näher zu betrachten.

Die Roadmap von PEPE Unchained in drei Stufen

Die Roadmap von PEPE Unchained untergliedert sich in insgesamt drei Stufen, welche dem Projekt einen klare Struktur verleihen. Die erste Phase konnte sogar bereits vollständig abgeschlossen werden, in der Meilensteine wie der Launch der Website, der Start von Werbekampagnen und der Beginn des Presales erfolgreich gemeistert wurden. Unmittelbar daran schließt die zweite Projektphase an, in deren Mittelpunkt insbesondere das Marketing steht. Der Presale bzw. das Projekt soll dadurch deutlich an an Aufmerksamkeit gewinnen, innerhalb der Kryptoszene und genauso weit darüber hinaus. Zur Anwendung kommen dabei Werbeanzeigen bei Google, Fachbeiträge auf reichweitenstarken Branchenseiten und gezieltes Marketing in den sozialen Medien.

Die dritte und letzte Phase schließt mit dem Launch des Ökosystems ab, in Verbindung mit der initialen Listung des $PEPU-Tokens an mehreren Kryptobörsen. Neben dem Listing und dem Aufbau eines eigenen Ökosystems auf der Basis der Layer-2-Blockchain steht ein Staking-Programm auf der Agenda, welches dazu beitragen soll, dass der Kurs langfristig an Stabilität gewinnt. Noch ist das Staking nicht gestartet, allerdings soll dieses bereits in den kommenden Wochen an den Start gehen. Es ist anzumerken, dass sich Staking-Programme großer Beliebtheit erfreuen und somit ein klares Must-have darstellen. Die anfängliche Staking-Rendite wird nach aktueller Veröffentlichung bei 776 Prozent im Jahr liegen. Doch wie sieht die Verteilung der Tokens aus?

Jetzt $PEPU-Tokens staken

Die Tokenomics von PEPE Unchained

Insgesamt stehen “nur” 8 Milliarden PEPU-Tokens zur Verfügung, die das verfügbare Angebot stark limitieren. Auf lange Sicht verhält sich der Meme-Coin damit als inflationär, im Gegensatz zu einer Vielzahl anderer Kryptowährungen, die über kein Hardcap verfügen. Die Tokens verteilen sich initial auf sechs Kategorien, wobei der größte Anteil auf das Staking entfällt. Insgesamt sind 2,4 Milliarden Tokens, also 30 Prozent, für das Staking reserviert. Dies zeigt deutlich, dass ein starker Fokus auf die Bindung der frühen Investoren an PEPE Unchained liegt. Unmittelbar daran schließen sich weitere 20 Prozent der Tokens an, die für das Marketing vorgesehen sind.

Neben dem Marketing und dem Staking sind ebenfalls 20 Prozent der Tokens für den Verkauf im Presale reserviert, der aktuell im vollen Gange ist. Innerhalb der vergangenen Wochen konnten durch den Vorverkauf rund 2,5 Millionen US-Dollar eingeworben werden, Tendenz steigend. Weitere 10 Prozent sind für die Liquiditätsbereitstellung bei Börsenlistings vorgesehen. Insbesondere in der Anfangsphase ist es wichtig, dass genügend Liquidität bereitsteht, um alle Aufträge schnell abwickeln zu können. Die verbleibenden 20 Prozent verteilen sich zu gleichen Teilen auf die Liquidität des Ökosystems sowie die Projektfinanzierung. Dies umfasst unter anderem die Vergütung für die Entwickler, die im Auftrag von PEPE Unchained tätig sind und am Ökosystem arbeiten.

Lohnt sich ein Investment in PEPE Unchained?

Allgemein befindet sich der Kryptomarkt derzeit in einem Umbruch. Nachdem die Kurse in den vergangenen Wochen deutlich gesunken sind, zeichnet sich in den letzten Tagen ein Ende der verlustreichen Tage ab. Solana konnte zum Beispiel in den letzten Stunden rund zwei Prozent an Wert gewinnen. Gründe dafür gibt es mehrere, unter anderen die nachlassenden Verkaufsaufträge am Kryptomarkt, die die Kursentwicklung negativ beeinflussen, sowie die Hoffnung auf einen baldigen Start des Ethereum-Spot-ETFs. Darüber hinaus sind Tokens im Vorverkauf allgemein für Investoren und Anleger am Kryptomarkt von großem Interesse, insbesondere aufgrund ihrer noch geringen Marktkapitalisierung und geringen Einstiegspreise.

Der Kauf kann schlussendlich in nur wenigen Schritten abgewickelt werden, im Grunde sind nur drei Schritte notwendig. Im ersten Schritt steht an, die Website mit einem kompatiblen Wallet zu verbinden. Sobald dieser Schritt abgeschlossen ist, kann es auch schon in Richtung Auswahl der gewünschten Menge und Zahlung gehen. Als Zahlungsmittel stehen derzeit ETH, USDT und BNB zur Verfügung. Auch ein Kauf mittels Kreditkarte wird als beliebte Alternative angeboten. Anschließend steht nur noch der Kauf der Meme-Coins an. Der Zugriff auf die Coins erfolgt, sobald der Presale beendet ist und der Coin sein erstes Börsenlisting erfährt.

Hier geht’s zur Website von Pepe Unchained

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.