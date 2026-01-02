Plus 9 %: XRP verdrängt den Binance Coin BNB, während Bitcoin Hyper explodiert

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Das neue Jahr beginnt mit spürbarer Erleichterung am Kryptomarkt. Bitcoin konnte in den ersten Handelstagen wieder über die Marke von 90.000 US-Dollar klettern, was das Sentiment insgesamt deutlich verbessert hat. Noch stärker zeigt sich die Erholung bei ausgewählten Altcoins. Ethereum hat sich auf über 3.100 Dollar vorgearbeitet, zahlreiche Meme Coins verzeichnen zweistellige Tagesgewinne und auch XRP gehört aktuell zu den klaren Gewinnern. Neben dem Kursanstieg kam es dabei sogar zu einer Verschiebung in der Rangliste der größten Kryptowährungen.

XRP verdrängt BNB von Platz 4

Der Jahresauftakt liefert eindrucksvolle Zahlen: Bitcoin legte zuletzt rund 1,7 % zu, Ethereum kam auf ein Plus von etwa 3,5 %, und ein Großteil der Top-100-Coins notiert wieder im grünen Bereich. Besonders auffällig ist jedoch die Entwicklung bei XRP. Der Ripple-Coin konnte innerhalb von 24 Stunden fast 10 % zulegen und hat damit Binance Coin (BNB) erneut von Platz vier nach Marktkapitalisierung verdrängt.

(Top Coins nach Marktkapitalisierung – Quelle: Coinmarketcap)

XRP kommt inzwischen wieder auf eine Bewertung von rund 123 Milliarden US-Dollar, während BNB bei etwa 120 Milliarden Dollar liegt. Vor XRP rangieren aktuell nur noch Bitcoin, Ethereum und der Stablecoin USDT. Diese Entwicklung wirft bei vielen Anlegern erneut die Frage auf, ob XRP vor einer nachhaltigeren Aufwärtsbewegung stehen könnte.

Fundamentale Rückenwinde für XRP

Die Chancen stehen zumindest nicht schlecht, dass es sich bei dem jüngsten Kursschub nicht nur um eine kurzfristige Erholung handelt. Analysten verweisen zunehmend auf die konstanten Kapitalzuflüsse in die neu aufgelegten Spot-XRP-ETFs. Diese sorgen dafür, dass sich das verfügbare Angebot an XRP auf den Börsen spürbar verknappt. Schätzungen zufolge haben ETF-Emittenten bereits mehr als 1 % des gesamten umlaufenden Angebots aufgekauft.

DATA: XRP ETFs have pulled in $1B+ in just 50 days, locking 746M XRP (1.14% of circulating supply), with only one zero-inflow day since launch.



At the current $27.7M/day pace, ETF assets hit $5B by mid-May 2026, potentially locking 2.6B XRP (4% of supply) as exchange balances… pic.twitter.com/vuQWEiLIWv — CoinDesk (@CoinDesk) January 1, 2026

Sollte sich dieses Tempo fortsetzen, könnten bis zum Frühjahr mehrere Prozent aller XRP dauerhaft in ETF-Strukturen gebunden sein. Bemerkenswert ist dabei, dass diese Zuflüsse bereits in einer Phase stattfanden, in der der Gesamtmarkt eher schwach war. Mit der nun einsetzenden Stimmungsaufhellung rechnen viele Beobachter sogar mit einer weiteren Beschleunigung.

Zusätzlich zeigen On-Chain-Daten, dass die XRP-Bestände auf Börsen inzwischen ein Acht-Jahres-Tief erreicht haben. Ein sinkendes Angebot bei gleichzeitig stabiler oder steigender Nachfrage gilt klassisch als bullishes Signal. Der jüngste Kurssprung unterstreicht, dass XRP derzeit das Potenzial hat, viele andere Coins aus den Top 10 zumindest vorübergehend zu übertreffen. Dennoch gibt es Projekte, denen Analysten für 2026 sogar noch größere Chancen einräumen. Eines davon ist Bitcoin Hyper ($HYPER).

Mehr Potenzial bei Bitcoin Hyper erwartet

Während XRP wieder über 2 US-Dollar notiert, zieht auch Bitcoin Hyper zunehmend Aufmerksamkeit auf sich. Der zugehörige $HYPER-Token hat kürzlich die Marke von 30 Millionen US-Dollar im Vorverkauf überschritten. Das Projekt verfolgt das Ziel, Bitcoin durch eine eigene Layer-2-Lösung funktional zu erweitern und für neue Anwendungsfälle zu öffnen.

Technisch setzt Bitcoin Hyper auf die Solana Virtual Machine als Ausführungsebene. Nutzer, die ihre BTC auf die sogenannte Hyper Chain übertragen, sollen von schnellen, günstigen Transaktionen sowie vom Zugang zu DeFi-Anwendungen und dApps profitieren. Damit würde Bitcoin nicht mehr ausschließlich als passiver Wertspeicher fungieren, sondern, ähnlich wie Ethereum oder Solana, aktiv für Staking, Lending und weitere Ertragsmodelle nutzbar werden.

($HYPER Token-Vorverkauf – Quelle: Bitcoin Hyper Website)

Im Mittelpunkt des Ökosystems steht der $HYPER-Token, der für Transaktionsgebühren, Liquidität und weitere Funktionen benötigt wird. Da der Token aktuell noch im Presale erhältlich ist und das Interesse bereits sehr hoch ausfällt, gehen viele Marktbeobachter davon aus, dass die Nachfrage nach dem Start des Mainnets deutlich anziehen könnte. Für frühe Investoren ergibt sich damit ein Chancen-Risiko-Profil, das an die Anfangszeit etablierter Großprojekte erinnert, entsprechend hoch fallen auch die langfristigen Erwartungen aus.

