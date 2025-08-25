Polkadot: Wie viel Verlust ein Investment von vor 3 Jahren bedeutet hätte

Lohnendes DOT-Investment?

Wer vor Jahren in Polkadot eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Gestern vor 3 Jahren war ein Polkadot 7,231 USD wert. Bei einer DOT-Investition von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 138,29 Polkadot. Die gehaltenen Coins wären am 20.08.2025 536,49 USD wert gewesen, da der DOT-USD-Kurs bei 3,879 USD lag. Das kommt einer Abnahme um 46,35 Prozent gleich.

Bei 3,156 USD erreichte DOT am 22.06.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 06.12.2024 erreicht und liegt bei 10,72 USD.

Redaktion finanzen.net