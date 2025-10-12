Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Gewinn oder Verlust?

So viel hätten Investoren mit einem frühen Einstieg in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) verdienen können.

Am 11.10.2020 lag der Kurs von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) bei 0,017823 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in POL zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 561.087,57 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Da sich der POL-USD-Kurs gestern auf 0,1858 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 104.277,90 USD wert. Mit einer Performance von +942,78 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 08.04.2025 bei 0,1668 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0,7155 USD und wurde am 06.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net