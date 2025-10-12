DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.240 -2,3%Top 10 Crypto15,32 -7,4%Nas22.204 -3,6%Bitcoin98.154 +2,8%Euro1,1597 ±-0,0%Öl62,09 -4,8%Gold4.018 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Ottobock BCK222 Tesla A1CX3T Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Alibaba A117ME Allianz 840400 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zolldrohungen schicken DAX und US-Börsen rot ins Wochenende -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas-Autopilot -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Rheinmetall im Fokus
Top News
Chinesischer Automarkt wächst im September Chinesischer Automarkt wächst im September
AstraZeneca-Aktie: Einigung mit US-Regierung auf Zollnachlass bei Medikamentenpreissenkung AstraZeneca-Aktie: Einigung mit US-Regierung auf Zollnachlass bei Medikamentenpreissenkung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gewinn oder Verlust?

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

12.10.25 19:43 Uhr
Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 5 Jahren abgeworfen | finanzen.net

So viel hätten Investoren mit einem frühen Einstieg in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
POL/USD (Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-US-Dollar)
0,2009 USD 0,0151 USD 8,12%
Charts|News

Am 11.10.2020 lag der Kurs von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) bei 0,017823 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in POL zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 561.087,57 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Da sich der POL-USD-Kurs gestern auf 0,1858 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 104.277,90 USD wert. Mit einer Performance von +942,78 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 08.04.2025 bei 0,1668 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0,7155 USD und wurde am 06.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: sdx15 / Shutterstock.com