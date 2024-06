Positives AuM-Wachstum durch Creation und Marktsentiment - DDA Crypto Select 10 ETP

Performance in Focus: DDA Crypto Select 10 ETP - Rebalance Recap

Index und Produkt wurden um 17:00 Uhr MEZ am 31. Mai 2024 neu gewichtet.

Polygon ("MATIC)", Chainlink ("LINK"), Tron ("TRX") wurden aus dem Index entfernt, Bitcoin Cash ("BCH") und Polkadot ("DOT") wurden hinzugefügt

Die AuM stiegen von USD 24.5M auf USD 26.7M

Diversifizierung in Altcoins ist sinnvoll, aber Bitcoin sollte der Kernbestand sein]

Der DDA Crypto Select 10 ETP hat sein drittes Rebalancing seit der Auflegung durch DDA und der Notierung des Produkts an der Deutschen Börse Xetra am 22. Juni 2023 durchlaufen. Der Indexanbieter MarketVector veröffentlichte am 26. Mai 2024 seine vierteljährliche Überprüfung der Indizes für Digital Assets, einschließlich des MarketVector Digital Assets Max 10 VWAP Close Index ("MVDAMV"), dem zugrunde liegenden Index für das DDA Crypto Select 10 ETP.

Gemäß der Indexmethodik wurde der Index dann am 31. Mai 2024 auf seine neue Zielzusammensetzung umgeschichtet. Mehr über den Index und die Indexmethodik erfahren Sie hier:

Neugewichtung per 31. Mai 2024

Bitcoin Cash ("BCH") und Polkadot ("DOT") in den Index aufgenommen, Polygon ("MATIC"), Chainlink ("LINK") und Tron ("TRX") entfernt

Der Index verzeichnete einige Änderungen, wobei Tron, Chainlink und Polygon aus dem Index entfernt wurden, während Bitcoin Cash und Polkadot in den Index aufgenommen wurden.

Polkadot ist ein offenes Sharded-Multichain-Protokoll, das ein Netzwerk spezialisierter Blockchains verbindet und sichert. Es erleichtert die chain-übergreifende Übertragung beliebiger Daten oder Vermögenswerte, nicht nur von Token, und ermöglicht so die Interoperabilität von Blockchains untereinander. Polkadot wurde entwickelt, um eine Grundlage für ein dezentrales Internet der Blockchains, auch bekannt als Web3, zu schaffen.

Polkadot ist als Layer-0-Metaprotokoll bekannt, da es ein Format für ein Netzwerk von Layer-1-Blockchains, die als "Parachains" (parallele Ketten) bekannt sind, zugrunde liegt und beschreibt. Als Metaprotokoll ist Polkadot auch in der Lage, seine eigene Codebasis über die On-Chain-Governance nach dem Willen seiner Token-Inhaber-Community selbstständig und selbstlos zu aktualisieren.

DOT wurde mit einer Gewichtung von 0.49 % in den Index aufgenommen.

Gleichzeitig wurde Bitcoin Cash mit einer Gewichtung von 0.45 % in den Index aufgenommen.

Bitcoin Cash (BCH) ist ein Peer-to-Peer-Electronic-Cash-System, das darauf abzielt, ein solides globales Geld mit schnellen Zahlungen, Mikrogebühren, Datenschutz und einer größeren Blockgröße zu werden. Als "permissionless", dezentralisierte Kryptowährung benötigt Bitcoin Cash keine Intermediäre.

Bitcoin Cash wurde als Alternative zur ersten und wertvollsten Kryptowährung - Bitcoin (BTC) - geschaffen. Im Jahr 2017 änderten die BCH-Entwickler den BTC-Code und veröffentlichten ihre Softwareversion und ein vollwertiges Konkurrenzprodukt, das Bitcoin in zwei Blockchains aufspaltete: Bitcoin und Bitcoin Cash. Bitcoin Cash ist das Ergebnis einer Hard Fork in der Blockchain aufgrund von Differenzen in der Community über die Bitcoin-Skalierung und das SegWit-Upgrade. Darüber hinaus fand im Herbst 2018 eine weitere Hard Fork statt, bei der Bitcoin Cash in zwei Teile, Bitcoin ABC und Bitcoin SV, aufgeteilt wurde.

An der Skalierungsdebatte waren zwei Seiten beteiligt: Die Befürworter von kleinen Blöcken sprachen sich gegen eine Erhöhung der Blockgröße aus, da dies zu einer Zentralisierung und Anfälligkeit der Blockchain führen könnte, da es schwieriger wird, vollständige Nodes zu hosten. Die Befürworter der großen Blöcke sprachen sich hingegen für eine schnellere Lösung aus, da sie befürchteten, dass steigende Transaktionsgebühren das Wachstum behindern könnten.

Polygon, Chainlink und Tron haben sich unterdurchschnittlich entwickelt und wurden - gemäß den Indexregeln - aus dem Index entfernt. Folglich besteht der Index nur noch aus 9 Werten. Dies ist darauf zurückzuführen, dass das Indexuniversum durch den MarketVector Digital Assets 10 Index bestimmt wird, der auch Coins enthält, die sich nicht für ETP-Basiswerte auf Deutsche Börse Xetra qualifizieren (The Open Network ("TON") ist derzeit nicht auf Deutsche Börse Xetra zugelassen).

Positives AuM-Wachstum durch Creation und Marktsentiment

Der Mai begann mit einer Phase der Konsolidierung nach dem Bitcoin Halving; die Einnahmen der Miner wurden mechanisch halbiert, und weniger effiziente Miner leiden derzeit darunter und verkaufen ihre Bestände, um zu überleben. Einige andere haben ihre Hardware einfach abgeschaltet und warten auf das Ende dieser Konsolidierungsphase, die im Allgemeinen etwa 100 Tage dauert.

Mit der überraschenden Zulassung von Ethereum-ETFs in den USA begann der Markt dann plötzlich wieder zu steigen. Dieser plötzliche Umschwung, der durch den hohen Anteil an Pro-Krypto-Wählern in den Swing States ausgelöst wurde, hat viele Menschen überrascht. Es ist faszinierend zu sehen, wie schnell die Vereinigten Staaten es geschafft haben, von einer kryptofeindlichen zu einer kryptofreundlichen Politik überzugehen. Tatsache ist, dass von nun an Ethereum-ETFs aus dem Boden schießen werden, und einige Monate später werden institutionelle US-Anleger Zugang zu ihnen haben.

An der makroökonomischen Front dürfte die Inflation wieder anziehen. Die Zentralbanken und insbesondere die FED stehen vor einem Dilemma: Die Zinssätze scheinen zu niedrig zu sein, um die Inflation wieder in Einklang mit ihren Zielen zu bringen, aber sie sind auch zu hoch angesichts des Schuldenbergs, der bald getilgt werden muss, und der zusätzlichen Kosten, die dies für die Regierungen mit sich bringt. Eine laxere Haltung gegenüber der Inflation zur Unterstützung der Wirtschaft scheint das plausibelste Ergebnis zu sein und würde ein besonders günstiges Umfeld für Kryptowährungen im Allgemeinen und Bitcoin im Besonderen bieten.

Wertentwicklung des DDA Crypto Select 10 ETP

Quelle: DDA, per 31. Mai 2024

Das Asset mit der besten Performance (wie schon im letzten Beobachtungszeitraum) war Binance Coin ("BNB") mit +45.4%.

Es gibt keine zweitbeste Lösung? Die Vor- und Nachteile der Portfoliodiversifizierung

Bei Investitionen in Kryptowährungen ist es wichtig zu bedenken, dass eine Diversifizierung - wie bei traditionellen Kapitalmärkten - einen Nettonutzen für die Anleger bringt. Allerdings gibt es nur sehr wenige Krypto-Assets, die es geschafft haben, Bitcoin im Laufe verschiedener Marktzyklen zu übertreffen: Bislang ist es nur Ripple (XRP), Dogecoin (DOGE) und Ethereum (ETH) gelungen, Bitcoin (BTC) über zwei Marktzyklen hinweg outzuperformen, d. h. zwei neue relative Höchststände (in Bitcoin) zu erreichen.

In einem unserer früheren Researchartikel (DDA Crypto Espresso - Cryptoassets: There is no second best? The advantages and disadvantages of portfolio diversification) haben wir das Alpha (Outperformance gegenüber Bitcoin), das Beta (Sensitivität eines Tokens gegenüber Bitcoin) und das Theta (Zeittrend gemessen in Tagen) verschiedener Kryptowährungen untersucht.

Die Ergebnisse waren die folgenden:

Die meisten Altcoins sind Derivate mit hohem Beta und negativem Theta von Bitcoin (BTC)

Binance Coin (BNB), Solana (SOL), Polygon (MATIC) und TRON (TRX), die ein positives Theta im Vergleich zu Bitcoin (BTC) aufweisen

Altcoins haben ihren Platz in einem diversifizierten Portfolio von Krypto-Assets, aber Bitcoin (BTC) sollte ein Kernbestand des passiven Portfolios selbst sein

Bei Investitionen in Kryptowährungen ist es daher von größter Bedeutung, die Ausgestaltung des Konzepts zu berücksichtigen. Während andere Basket-ETPs das Bitcoin-Engagement künstlich deckeln (z.B. über einen Capping Scheme), wurde der DDA Crypto Select 10 ETP speziell mit Blick auf die oben genannte Analyse konzipiert: Bitcoin muss der Kernbestand eines passiven Portfolios sein; Altcoins haben zwar einen Platz in einem Portfolio, aber ihr Gewicht sollte nicht künstlich aufgebläht werden.

Über DDA Crypto Select 10 ETP

