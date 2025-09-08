DAX23.725 -0,3%ESt505.367 +0,1%Top 10 Crypto15,78 -0,1%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin96.132 +0,9%Euro1,1759 ±-0,0%Öl66,88 +1,0%Gold3.645 +0,2%
Regierungsaus in Frankreich

Warum sich der Euro zum Dollar am Dienstag kaum vom Fleck bewegt

09.09.25 08:58 Uhr
Euro Dollar Kurs: Deshlab bewegt sich der Euro am Dienstag kaum | finanzen.net

Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag wenig verändert und damit kaum auf den Sturz der Regierung in Frankreich reagiert.

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro zu 1,1760 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.

Am Montag war der französische Premier François Bayrou in der Nationalversammlung im Streit über seinen Sparhaushalt mit einer Vertrauensfrage gescheitert. "An den Finanzmärkten hat man mit einem Fall von François Bayrou gerechnet. Die Reaktionen fallen deshalb gemäßigt aus", kommentierte Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. "Auch der Euro zeigte keine größeren Blessuren aufgrund der politischen Turbulenzen in Frankreich."

Der Euro wurde vielmehr von einer Dollar-Schwäche der vergangenen Handelstage gestützt, nachdem sich die Spekulation auf sinkende Zinsen in den USA weiter verstärkt hat. Im weiteren Handelsverlauf wird am Markt nicht mit stärkeren Kursbewegungen gerechnet. Es stehen kaum wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten.

/jkr/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: OlgaNik / Shutterstock.com, Winiki / Shutterstock.com