Teuerster Champagner wird mit Bored Ape NFTs für 2,5 Millionen US-Dollar versteigert

• 2,5 Millionen US-Dollar für eine Champagner-Flasche• "NFTs sind die neuen Diamanten"• Markt für Luxusweine und -spirituosen in Verbindung mit NFTs wächst

Die teuerste Champagner-Flasche der Welt

Wie The Wall Street Journal berichtet, wurde kürzlich die teuerste Champagnerflasche der Welt versteigert. Ganze 2,5 Millionen US-Dollar zahlten die italienischen Brüder Giovanni und Pierro Buono für die Magnumflasche Château Avenue Foch 2017. Doch damit sind die Brüder nicht nur Besitzer der teuersten Champagner-Flasche der Welt, sondern auch neue Mitglieder im Bored Ape Yacht Club (BAYC). Zusätzlich zu der Magnumflasche gab es nämlich ganze fünf NFTs gratis dazu, darunter Bored Apes und Mutant Apes. Getrunken wurde der Champagner jedoch nicht. Einer der Brüder erzählt laut BTC-ECHO: "Wohlhabende Leute suchen nach Orten, an denen sie ihren Reichtum für eine Weile aufbewahren können - und das könnte ein Champagner sein, an dem ein NFT hängt."

Die Bored-Ape-Champagnerflasche

Initiator der Auktion, Unternehmer Shammi Shinh, erklärt nach Angaben von BTC-ECHO gegenüber The Wall Street Journal, dass NFTs die neuen Diamanten und etwas zeitloses für moderne Anleger sind. Der Weinhändler Champagne Avenue Foch prägte die NFT-Champagnerflasche, wie NFTevening berichtet. Entworfen wurde die Flasche jedoch von dem Bored-Ape-Designer Mig.

Der BAYC, zu dem die neuen Besitzer der Champagnerflasche nun ebenfalls gehören, ist einer der beliebtesten Member-Clubs im Web3. Mitgliedern sind unter anderem große Berühmtheiten wie Madonna, Neymar, Justin Bieber, Tom Brady und Snoop Dogg. Der Club versammelt so viele Stars wie kein anderes NFT-Projekt, berichtet BTC-ECHO.

Luxusgetränke und NFTs

Dass NFTs zusammen mit Luxusweinen oder -spirituosen versteigert werden, ist jedoch kein Einzelfall, so NFTevening. Demnach soll es einen wachsenden Markt für Luxusweine und -spirituosen in Verbindung mit NFTs geben. Grund dafür ist, dass NFTs zur Authentifizierung der Produkte beitragen, die Reichweite der Marke über die traditionellen Kunden hinaus erhöhen und den Marken sogar dabei helfen, neue Einnahmequellen zu erschließen. Der australische Weinhändler Penfolds habe zum Beispiel erst Anfang dieses Jahres in Zusammenarbeit mit BlockBar ein NFT für Weinfässer entwickelt, dass insgesamt 130.000 US-Dollar eingebracht haben soll.

E. Schmal / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sergei Elagin / Shutterstock.com, Gudrun Muenz / Shutterstock.com