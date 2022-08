Matt Damon, Gwyneth Paltrow & Co.: South Park nimmt prominente Krypto-Werbegesichter auf die Schippe

• Mehr als 25 Staffeln Erfolg durch Satire und schwarzen Humor• Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Larry David, Naomi Osaka und Reese Witherspoon werden von South Park auf die Schippe genommen• Tom Brady, Jimmy Fallon oder Paris Hilton hat es trotz Krypto-Werbung nicht getroffen

South Park und die Prominenten

In nun mehr als 25 Staffeln durften sich South Park Fans über eine Vielzahl von Gastauftritten von Prominenten freuen. Hier sind von Schauspielern und Musikern bis hin zu Unternehmern und Politikern allerhand Berühmtheiten vertreten. Dabei sind die Promis jedoch nicht immer in den Schaffungsprozess mit eingebunden. Während manche den Figuren ihre eigene Stimme leihen, werden andere von völlig anderen Personen eingesprochen. Dass dabei hin und wieder auch eine Berühmtheit auf die Schippe genommen wird, ist für South Park nicht ungewöhnlich. Denn nicht nur der Zeichenstil der Animationsserie, sondern gerade auch der schwarze Humor und die satirische Art, mit verschiedenen Themen umzugehen, macht die Serie unter ihren Fans so beliebt, wie Screenrant erklärt.

Promis werden wegen Krypto-Werbung veräppelt

Nun sind besonders solche Prominente in das Visier der beliebten Animationsserie für Erwachsene geraten, die in der Vergangenheit Werbung für Krypto-Projekte gemacht haben. Der neuste South Park Film zeigt verschiedene Promis, die Werbung für ein neues und "vielversprechendes" Produkt namens "Pee Pee Water" machen. Ein Twitter-User hat die einzelnen "Werbevideos" für "Pee Pee Water" in einem Feed gepostet.

New South Park movie aired tonight.



They made fun of Matt Damon selling out for Crypto and



uh



well pic.twitter.com/FTIXSbRRbL - Dyme (@CryptoParadyme) July 13, 2022

Dabei wird zum Beispiel auch Matt Damon auf die Schippe genommen, dessen Zeichentrickversion erklärt: "Pipi kann für fast alles verwendet werden. Wir können damit unseren Rasen bewässern. Wir können auch Urin für unser Duschwasser verwenden." Immer wieder zwingen sich die Zeichentrickversionen von Matt Damon und den anderen Stars, darunter Gwyneth Paltrow, Larry David, Naomi Osaka und Reese Witherspoon dazu, Speisen und Getränke zu sich zu nehmen, die mit "Pee Pee Water" statt mit Wasser zubereitet worden sind.

Grund für den Spott

Wie Blockchainwelt.de erklärt, ist der Grund für das Veräppeln der Stars vermutlich der jüngste Krypto-Crash, der einige Monate, nachdem die verschiedenen Promis Werbung für Kryptowährungen gemacht haben, erfolgte. Denn nicht nur die globalen Finanzmärkte , sondern auch der Krypto-Markt haben zuletzt erhebliche Einbußen verzeichnen müssen. The Verge hält außerdem fest, dass es noch zahlreiche andere Stars gibt, die South Park in diesem Zusammenhang hätte auswählen können, so zum Beispiel Tom Brady, Jimmy Fallon oder Paris Hilton.

E. Schmal / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Savvapanf Photo / Shutterstock.com