SHIB Kurs Prognose: Kann der Kurs wieder Fahrt aufnehmen?

Als selbsternannter Dogecoin (DOGE) Killer und ERC-20-Token bietet Shiba Inu mit seiner dezentralen Börse, ShibaSwap, eine Alternative zum Scrypt-basierten Mining-Algorithmus von Dogecoin. Shiba Inu (SHIB) hat nach einem kürzlichen Ausbruch Schwierigkeiten, seinen Anstieg fortzusetzen.

Wal Aktivität, Burn Rate und beeindruckende Zahlen im Testnetzwerk sorgen für bullische Stimmung im Shiba Ökosystem

Der Wal BlueWhale0073 hat in den letzten 24 Stunden fast 100 Milliarden Shiba Inu-Token (SHIB) erworben, was den Markt aufmerksam gemacht hat. BlueWhale0073 liegt auf Platz 254 im WhaleStats-Tracking-Dienst, und sein Portfolio besteht hauptsächlich aus USDT-, USDC- und COMP-Token. Trotz dieser beträchtlichen Investition in Shiba Inu-Token zeigt das Portfolio des Wals, dass er in der Vergangenheit fast alle zuvor erworbenen SHIB-Token verkauft hat. Kryptowale sind bekannt dafür, auf kleinste Preisbewegungen bei Token zu spekulieren, indem sie große Mengen kaufen, wenn der Preis sinkt, und verkaufen, wenn er nur um 1 oder 2 % steigt. Dies könnte das Motiv hinter dem aktuellen Kauf des Wals sein.

Währenddessen hat die sogenannte SHIB-Armee weiterhin große Mengen an SHIB-Token verbrannt, was die Gesamtverbrennungsrate in den letzten 24 Stunden in die höhe Schoss. Dieser Anstieg der Verbrennungsrate trägt zur Verringerung des zirkulierenden Angebots bei, was langfristig den Wert der verbleibenden Token erhöhen könnte.

Die kürzlich gestartete Beta-Testversion des Shibarium-Netzwerks, Puppynet, hat in nur 20 Tagen über eine Million Transaktionen verzeichnet. Am 28. März stieg die Anzahl der Puppynet-Transaktionen sprunghaft an, als über 140.000 Transaktionen innerhalb eines Tages durch das Testnetzwerk geschleust wurden. Es sind bereits über 1.000.000 Insgesamte Transaktionen getätigt worden und die Anzahl der Wallets im Testnetzwerk erreichte ebenfalls eine bedeutende Marke von über 200.000, mit einem durchschnittlichen Zuwachs von ungefähr 10.000 neuen Wallets pro Tag.

Die SHIB-Community fiebert der Veröffentlichung von Shibarium entgegen und wartet gespannt darauf, dass das Shibarium-Entwicklungsteam das Protokoll fehlerfrei und reibungslos bereitstellt. Die Erwartungen sind hoch und die Community hofft darauf, dass die Veröffentlichung noch in diesem Jahr stattfinden wird. Das Shibarium-Entwicklungsteam, angeführt von Shytoshi Kusama, scheint sich der Bedeutung und des Potenzials des Projekts bewusst und arbeitet hart daran, es zu einem Erfolg zu machen. Sie sind entschlossen, das Protokoll so schnell wie möglich im Hauptnetz einzusetzen, ohne dabei Kompromisse bei der Qualität einzugehen.

Was sagt die tägliche und wöchentliche Kurs Analyse

Shiba Inu hat in den letzten Tagen eine Seitwärtsbewegung erlebt, wobei der Preis aktuell bei $0,00001075 liegt. Das 24-Stunden-Tief und -Hoch liegt bei $0,00001047 bzw. $0,00001099. Das Handelsvolumen ist etwas gesunken, was auf ein nachlassendes Interesse der Händler hindeutet. Es bleibt abzuwarten, ob die jüngsten Wal-Aktivitäten und die anhaltende Verbrennung von SHIB-Token den Preis in die Höhe treiben werden.

Die technische Analyse des Tagescharts deutet darauf hin, dass der SHIB-Kurs steigen könnte. Sie zeigt den Ausbruch aus einer kurzfristigen absteigenden Widerstandslinie, was mit den wöchentlichen Werten übereinstimmt. Die Wellenzählung deutet ebenfalls auf einen Aufwärtstrend hin. Der SHIB-Kurs hat seit Januar eine fünfwellige Aufwärtsbewegung und anschließend eine A-B-C-Korrektur vollzogen, die beim Fib-Retracement von 0,786 endete. Trotz des Ausbruchs ist der Shiba Inu-Preis jedoch nicht wesentlich gestiegen.

Die wöchentlichen Zeitrahmenwerte für den Shiba Inu-Preis sind unbestimmt. Obwohl der Preis aus einer absteigenden Widerstandslinie ausgebrochen ist und diese als Unterstützung bestätigt hat, konnte er den Aufwärtstrend nicht aufrechterhalten. Der wöchentliche RSI liegt bei 49, was ebenso auf einen unentschlossenen Trend hindeutet.

Falls der Kursanstieg einsetzt, könnte sich der digitale Vermögenswert bis zum Widerstandsbereich von 0,000013 $ bewegen. Sollte SHIB jedoch unter sein März-Tief bei $0,00000965 fallen, würde dies die zinsbullische Wellenzählung ungültig machen und einen Rückgang auf $0,0000070 verursachen können.

Obwohl Shiba Inu (SHIB) derzeit eine sehr beliebte Kryptowährung ist, die von vielen Investoren beobachtet wird, gibt es auch andere spannende digitale Vermögenswerte, die vielversprechend sein könnten. Eine solche Alternative ist Love Hate Inu. Mit einer innovativen Vision und einer starken Community, die sich um das Projekt versammelt, könnte LHINU eine potenziell bessere Investitionsmöglichkeit bieten als SHIB.

Love Hate Inu der Shiba Inu und Dogecoin Killer

Love Hate Inu (LHINU) ist ein vielversprechendes Kryptowährungsprojekt, das kürzlich seinen Vorverkauf gestartet hat und bereits mehr als 2,32 Millionen US-Dollar sammeln konnte. Im Gegensatz zu Shiba Inu setzt LHINU auf ein innovatives Konzept, das die Meme-Industrie mit dem Markt für Online-Umfragesoftware verbindet. Ziel des Projekts ist es, eine Plattform zu schaffen, auf der Benutzer durch ihre Teilnahme an Umfragen Belohnungen in Form von LHINU-Token verdienen können. Dabei kommt eine einzigartige Funktion namens Vote-to-Earn zum Einsatz, die dazu beiträgt, das Projekt fairer und demokratischer zu gestalten.

Die Plattform von LHINU basiert auf der Ethereum-Blockchain, die eine transparente und dezentralisierte Umgebung bietet, die Manipulationen der Ergebnisse von Umfragen erschwert. Durch diese sichere Struktur können die Nutzer ohne Bedenken ihre Meinungen frei äußern und an Diskussionen zu einer breiten Palette von Themen teilnehmen. Das Ziel von Love Hate Inu ist es, eine offene und einladende Umgebung zu schaffen, in der alle Stimmen gehört werden und die Sichtweise jedes Mitglieds anerkannt wird.

Experten sind der Ansicht, dass Love Hate Inu die führende Abstimmungsplattform auf dem Markt werden wird. Der Vorverkauf läuft noch drei Tage, bis die nächste Preiserhöhung eintritt. Investoren, die in der Vorverkaufsphase investieren, könnten unter Umständen eine Rendite von 50 % erzielen. Im Vergleich dazu plant Shiba Inu nur 50 % seines Gesamtangebots von 1 Quadrillion Token öffentlich zu verteilen.

LHINU bietet eine vielversprechende Alternative zu Shiba Inu, da es auf einem innovativen Konzept basiert, das ein breiteres Publikum ansprechen könnte. Das Projekt zielt darauf ab, eine faire und demokratische Plattform zu schaffen, auf der Benutzer für ihre Meinungen belohnt werden. Der Vorverkauf läuft noch für kurze Zeit, und Investoren könnten eine potenziell höhere Rendite erzielen als bei SHIB. Es bleibt abzuwarten, wie sich beide Projekte in Zukunft entwickeln werden, aber Love Hate Inu hat zweifellos das Potenzial, eine bedeutende Rolle in der Welt der Kryptowährungen zu spielen.